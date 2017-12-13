В Благовещенске мужчина сорвался в шахту лифта
12 декабря на одной из стройплощадок Благовещенска произошел несчастный случай. Как сообщил ИА «Амур.инфо» информированный источник, в шахту лифта с большой высоты упал рабочий.
Трагедия произошла около 17:00. Известно, что рабочий 1987 года рождения.
Мужчину доставили в областную клиническую больницу, где он скончался в приемном отделении, сообщила информагентству замглавврача учреждения Людмила Остапенко.
Получить официальный комментарий по поводу происшествия пока не удалось.
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