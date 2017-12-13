В Благовещенске мужчина сорвался в шахту лифта

Фото: i-sonnik.ru

12 декабря на одной из стройплощадок Благовещенска произошел несчастный случай. Как сообщил ИА «Амур.инфо» информированный источник, в шахту лифта с большой высоты упал рабочий.

Трагедия произошла около 17:00. Известно, что рабочий 1987 года рождения. Мужчину доставили в областную клиническую больницу, где он скончался в приемном отделении, сообщила информагентству замглавврача учреждения Людмила Остапенко. Получить официальный комментарий по поводу происшествия пока не удалось.

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#происшествия

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Александр Авдеев