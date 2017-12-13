Рогозин считает выводы комиссии по нештатному пуску с Восточного необъективными
Неполными и необъективными назвал результаты работы аварийной комиссии по пуску «Союза-2.1б» вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС. По его мнению, ответа на главный вопрос до сих пор нет.
«Результаты работы аварийной комиссии Роскосмоса не могут считаться полными, до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос – как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность», – заявил вице-премьер.
По словам Рогозина, работу продолжает специальная комиссия, которая проанализирует эффективность системы качества и надежности ракетно-космических комплексов госкорпорации «Роскосмос». Проверяющий орган создан коллегией Военно-промышленной комиссии. Выводы доложат руководству страны, заявил вице-премьер.
Выводы аварийной комиссии «Роскосмос» опубликовал 12 декабря. Причиной нештатного пуска назвали непрогнозировавшееся поведение разгонного блока «Фрегат» после его отделения от ракеты-носителя. Иными словами, система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора Роскосмоса Александр Иванов.
Как сообщало Амур.инфо, нештатный пуск ракеты-носителя «Союза-2.1б» с 19 спутниками состоялся с Восточного 28 ноября. Однако вывести спутники удалось только на промежуточную орбиту, до целевой они не долетели.
1 декабря специалисты аварийной комиссии отчитались, что к работе наземных средств космодрома и совместного расчета вопросов нет, не было замечаний и к самой ракете. Проблемы возникли на этапе работы разгонного блока.
Местом падения головной части ракеты со спутниками называют северную часть Атлантического океана.
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