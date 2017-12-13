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Рогозин считает выводы комиссии по нештатному пуску с Восточного необъективными

Рогозин считает выводы комиссии по нештатному пуску с Восточного необъективными

Неполными и необъективными назвал результаты работы аварийной комиссии по пуску «Союза-2.1б» вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС. По его мнению, ответа на главный вопрос до сих пор нет.

«Результаты работы аварийной комиссии Роскосмоса не могут считаться полными, до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос – как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность», – заявил вице-премьер.

По словам Рогозина, работу продолжает специальная комиссия, которая проанализирует эффективность системы качества и надежности ракетно-космических комплексов госкорпорации «Роскосмос». Проверяющий орган создан коллегией Военно-промышленной комиссии. Выводы доложат руководству страны, заявил вице-премьер.

Выводы аварийной комиссии «Роскосмос» опубликовал 12 декабря. Причиной нештатного пуска назвали непрогнозировавшееся поведение разгонного блока «Фрегат» после его отделения от ракеты-носителя. Иными словами, система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора Роскосмоса Александр Иванов.

Как сообщало Амур.инфо, нештатный пуск ракеты-носителя «Союза-2.1б» с 19 спутниками состоялся с Восточного 28 ноября. Однако вывести спутники удалось только на промежуточную орбиту, до целевой они не долетели.

1 декабря специалисты аварийной комиссии отчитались, что к работе наземных средств космодрома и совместного расчета вопросов нет, не было замечаний и к самой ракете. Проблемы возникли на этапе работы разгонного блока.

Местом падения головной части ракеты со спутниками называют северную часть Атлантического океана.

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#жизнь #космодром #космос #происшествия #Циолковский

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Комментарии
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  • роман DV

    роман DV
    1 час назад

    Малой кровью отделаться не получиться)))

  • Полиграф

    Полиграф
    59 минут назад

    Нужна жертва. на кол.

  • ay

    ay
    42 минуты назад

    Усё понятно. Стрелочника ищут. Представляю как бы вытянулась круглая физиономия Рогозина. Если бы в отчёте было написано, что виноват во всём - любитель победных реляций, гордый обидчивый убегун с натовских посиделок, советский журналист, частный полетун на вертолёте, главный отправитель ту-160 в Молдавию, ганд...болист, генеральский сын - Дмитрий Рогозин. Как не обеспечивший качественную подготовку и отбор кадров, не создавший им достойных условий труда и отдыха.

  • Алекsей

    Алекsей
    37 минут назад

    Да всем очевидно одно, виноват РОСКОСМОС! РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ! Пока этого не сделают, такие пуски будут к сожалению повторяться, ни одна комиссия этого не исправит. В таком деле не может быть одного виновного, так скажем стрелочника, здесь именно коллективная ответственность перед государством, обществом.

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