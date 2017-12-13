Рогозин считает выводы комиссии по нештатному пуску с Восточного необъективными

«Результаты работы аварийной комиссии Роскосмоса не могут считаться полными, до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос – как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность», – заявил вице-премьер.

По словам Рогозина, работу продолжает специальная комиссия, которая проанализирует эффективность системы качества и надежности ракетно-космических комплексов госкорпорации «Роскосмос». Проверяющий орган создан коллегией Военно-промышленной комиссии. Выводы доложат руководству страны, заявил вице-премьер.

Выводы аварийной комиссии «Роскосмос» опубликовал 12 декабря. Причиной нештатного пуска назвали непрогнозировавшееся поведение разгонного блока «Фрегат» после его отделения от ракеты-носителя. Иными словами, система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора Роскосмоса Александр Иванов.

Как сообщало Амур.инфо, нештатный пуск ракеты-носителя «Союза-2.1б» с 19 спутниками состоялся с Восточного 28 ноября. Однако вывести спутники удалось только на промежуточную орбиту, до целевой они не долетели.

1 декабря специалисты аварийной комиссии отчитались, что к работе наземных средств космодрома и совместного расчета вопросов нет, не было замечаний и к самой ракете. Проблемы возникли на этапе работы разгонного блока.

Местом падения головной части ракеты со спутниками называют северную часть Атлантического океана.