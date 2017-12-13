Алабай перевоспитал школьника-раздолбая: обзор прессы

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Знает ли глава Райчихинска, чем топят печи жители города; почему возникают ночные кошмары; что происходит с ценами на продукты – эти и другие новости включил в сегодняшний обзор прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Сразу обозначу тему, которую «качают» абсолютно все газеты. И от которой, признаюсь, подташнивает. Это речь о ценах на продукты для новогоднего стола. Везде написано про шампанское, икру и оливье (да, еще про селёдку под шубой). Не обошла эта участь и еженедельник «АиФ». Из 16 приведенных позиций тенденцию к снижению показали лишь четыре: лимоны, апельсины, еще что-то такое…

Еще из «общих» материалов – о выдвижении Путина на очередной президентский срок и о коварстве МОК.

Также в номере

Вот на что обращу ваше внимание, так это на региональное приложение – «АиФ-ДВ». Здесь пишут о том, что жители угольной столицы области – Райчихинска – вынуждены топить печи угольной пылью вперемешку с глиной. Правда, в конце заметки выясняется, что глава Райчихинска Татьяна Родионова об этом знает.

Еще интересен ответ на вопрос: будет ли следующий год тематическим. Хотя от тематики лет толку особого, помнится, нет: в Год литературы в области не было денег на издание литературного альманаха, а в Год экологии мы оказались в экологическом рейтинге страны на 68 месте из 85. Так вот, Год – это старо. Отныне начнутся десятилетия. И со следующего года стартует Десятилетие детства. Дай бог, оно не будет таким, как названные Годы.

Не пропусти

Кстати, о детях. Продолжаю обзор газетой «Моя Мадонна», в которой можно прочесть о том, почему приёмные дети возвращаются в казённые стены. Изучите материал Анны Азановой, прежде чем решитесь на очень серьёзный шаг по усыновлению ребёнка или опекунству над ним.

Еще посмотрите на продукты, занесенные «Росконтролем» в черный список. Чтобы не попасть впросак перед Новым годом. Да и после – тоже. Еще – я уверен – вы зачитаетесь публикацией «Трудный выбор», вышедшей из-под пера Светланы Кобыш.

Полный абзац

Но я обращу ваше внимание на небольшую заметку под названием «На зеленом фоне». В этой заметке говорится о том, что в экологическом рейтинге регионов РФ наша область заняла 68-е место из 85! При этом 7 лет назад мы находились на 12 месте.

Каковы причины столь стремительного падения, ухудшения экологической обстановки – сказать однозначно сложно, поскольку эти подробности в «Мадонне» не указаны, но, думаю, каждый из нас и сам их назовёт. С уходящим вас Годом экологии!

Очень интересно

Давайте посмотрим о чем «Комсомольская правда». На тематической странице «Клуб любознательных» вы узнаете о причинах своих самых навязчивых ночных кошмаров. Здесь и о падении с высоты, и о том, как вы бежите от кого-то и не можете убежать, и о том, что надо идти на работу, и о том, что вы с похмелья… Всего не перечислю, скажу лишь, что нет ни слова об эротических сновидениях, но с другой стороны, речь-то о кошмарах.

А почему они снятся – изучите сами.

На посошок

На что еще я обращаю ваше внимание в «Комсомольской правде». На статью о том, что печально известная речь Коли из Нового Уренгоя в бундестаге заставила задуматься: что происходит с исторической памятью. Сдается, поздно.

Еще взгляните на статью о том, как школьника-хулигана (в заголовке он назван более понятно: раздолбай) перевоспитал его собственный пёс. «Спасибо Лорду, он меня как будто завел. Разумеется, у нас бывают и разногласия, иногда он пытается проявить характер, упрямится. Но ни разу никого не покусал», – рассказал перевоспитанный Леша. Сейчас парень учится в красноярском вузе. Подробности – в материале.

И, пропустив огромный, на всю страницу материал о груди Анны Семенович предложу вам прочесть о самых распространенных фамилиях в нашей стране. Хотя… Хотя, чем плох материал о Семенович?