Сообщения о лжеминировании в Благовещенске могут быть частью кибератаки из Сирии

«Основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии… По интенсивности мы можем говорить, что, по сути, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации», – цитирует ведомство замглавы МВД Игоря Зубова.

По словам Зубова, также анонимные звонки с угрозами взрывов поступали с территории США, Канады, Украины, Турции, Узбекистана и Казахстана. Возбуждено более 2,5 тысячи уголовных дел.

В общей сложности с сентября из-за сообщений о лжеминировании в городах страны были эвакуированы 2 миллиона 300 тысяч человек.

Волна этого массового кибернападения до Благовещенска докатилась 13 сентября. Когда эвакуировать пришлось автовокзал, ТРЦ «Острова, школы – № 13, 15 и 17. Федеральные СМИ сообщали об эвакуации аэропорта Благовещенска, а жители областного центра – ТЦ «Бурхан».

11 ноября из-за сообщений об угрозах взрывов были оцеплены здания Амурской ярмарки и центрального рынка ГСТК в микрорайоне. Кроме того, по словам очевидцев, спецслужбы оцепили территорию и остановили движение на улице Театральной в районе ТРЦ «Реал».

В ФСБ подсчитали, что телефонные террористы нанесли пострадавшим предприятиям убытки на 300 миллионов рублей.