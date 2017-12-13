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13декабря
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Сообщения о лжеминировании в Благовещенске могут быть частью кибератаки из Сирии

Сообщения о лжеминировании в Благовещенске могут быть частью кибератаки из Сирии

В МВД РФ заявили, что большинство звонков о лжеминировании российских объектов поступали из Сирии, пишет «Интерфакс». Зафиксированы сигналы из Турции, США, Канады, и других стран.

«Основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии… По интенсивности мы можем говорить, что, по сути, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации», – цитирует ведомство замглавы МВД Игоря Зубова.

По словам Зубова, также анонимные звонки с угрозами взрывов поступали с территории США, Канады, Украины, Турции, Узбекистана и Казахстана. Возбуждено более 2,5 тысячи уголовных дел.

В общей сложности с сентября из-за сообщений о лжеминировании в городах страны были эвакуированы 2 миллиона 300 тысяч человек.

Волна этого массового кибернападения до Благовещенска докатилась 13 сентября. Когда эвакуировать пришлось автовокзал, ТРЦ «Острова, школы – № 13, 15 и 17. Федеральные СМИ сообщали об эвакуации аэропорта Благовещенска, а жители областного центра – ТЦ «Бурхан».

11 ноября из-за сообщений об угрозах взрывов были оцеплены здания Амурской ярмарки и центрального рынка ГСТК в микрорайоне. Кроме того, по словам очевидцев, спецслужбы оцепили территорию и остановили движение на улице Театральной в районе ТРЦ «Реал».

В ФСБ подсчитали, что телефонные террористы нанесли пострадавшим предприятиям убытки на 300 миллионов рублей.

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#жизнь #закон #криминал

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Комментарии
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  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    1 час назад

    это уже даже не смешно, это уже диагноз

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