Абитуриенткам с детьми начислят дополнительные баллы при поступлении
Детей причислят при поступлении к «индивидуальным достижениям». Абитуриенткам, у которых уже есть ребенок, Минобрнауки России предлагает начислять дополнительные балы при приеме в вузы, сообщает РИА Новости.
Проект Минобрнауки опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Рассчитывать на дополнительные баллы смогут девушки младше 23 лет. Для этого предлагается дополнить 44 пункт приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 года.
«Наличие у женщин, состоящих в гражданстве Российской Федерации и не имеющих высшего образования, одного и более детей по состоянию на 31 мая года, в котором осуществляется прием, при условии достижения указанной женщиной 23 лет не ранее 1 июня года, в котором осуществляется прием», – сказано в документе.
Такое основание для начисления дополнительных баллов будет учитываться при приеме на обучение в бакалавриат, специалитет, магистратуру.
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