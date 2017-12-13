Абитуриенткам с детьми начислят дополнительные баллы при поступлении

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Проект Минобрнауки опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Рассчитывать на дополнительные баллы смогут девушки младше 23 лет. Для этого предлагается дополнить 44 пункт приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 года.

«Наличие у женщин, состоящих в гражданстве Российской Федерации и не имеющих высшего образования, одного и более детей по состоянию на 31 мая года, в котором осуществляется прием, при условии достижения указанной женщиной 23 лет не ранее 1 июня года, в котором осуществляется прием», – сказано в документе.

Такое основание для начисления дополнительных баллов будет учитываться при приеме на обучение в бакалавриат, специалитет, магистратуру.