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Абитуриенткам с детьми начислят дополнительные баллы при поступлении

Абитуриенткам с детьми начислят дополнительные баллы при поступлении
Фото: likeinvest.org.sp72.ru

Детей причислят при поступлении к «индивидуальным достижениям». Абитуриенткам, у которых уже есть ребенок, Минобрнауки России предлагает начислять дополнительные балы при приеме в вузы, сообщает РИА Новости.

Проект Минобрнауки опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Рассчитывать на дополнительные баллы смогут девушки младше 23 лет. Для этого предлагается дополнить 44 пункт приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 года.

«Наличие у женщин, состоящих в гражданстве Российской Федерации и не имеющих высшего образования, одного и более детей по состоянию на 31 мая года, в котором осуществляется прием, при условии достижения указанной женщиной 23 лет не ранее 1 июня года, в котором осуществляется прием», – сказано в документе.

Такое основание для начисления дополнительных баллов будет учитываться при приеме на обучение в бакалавриат, специалитет, магистратуру.

Просмотров всего: 750

#вузы #дети

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Цыганки все будут иметь вышку.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Что за неравноправие? Абитуриенткам всё, а абитуриентам ничего.

  • Ксенька

    Ксенька
    3 часа назад

    Какой маразм!!!!!

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Страна нуждается в пушечном мясе налогоплательщиках? Сытые нулевые не дали рождаемости нужной для обеспечения аппетитов "сечиных-шуваловых"? А чего, есть решение - поднимем численность тупого населения.Теперь всякая гопо-птушница любящая раздвигать ноги и не думающая резинках будет иметь преференции.

  • Ellen

    Ellen
    3 часа назад

    Помню однокурсниц с детьми. Точно не до учёбы им было. Или бабушкам детей "подбрасывали" или в академ уходили.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    3 часа назад

    Не, ну так то в стране равноправие. Вроде даже в конституции так написано. Не? Не слышали?

  • albera

    albera
    2 часа назад

    бред какой-то

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    и находящимся в законном браке

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    получается,что государство целенаправленно толкает детей на зачатие детей,ранний брак и последующие проблемы - ради баллов? А ведь некоторые уверен примут это к сведению и начнут рожать ради поступления.

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    рожают ведь ради материнского капитала и потом потихому выводят деньги

  • Robin

    Robin
    1 час назад

    То есть кто-то горбатился на золотую медаль, ночи не спал, учил, трудился, а кто-то просто в 14-15 лет залетел и молодец??

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    1 час назад

    шиза конкретная. Ногораздвиженка получает доп.балы, а девка которая старалась учиться и не является ногораздвиженкой балов не получит. Пойду застрелюсь

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Robin

    То есть кто-то горбатился на золотую медаль, ночи не спал, учил, трудился, а кто-то просто в 14-15 лет залетел и молодец??



    А вот не фиг учиться. Надо сексом заниматься. И будет счастье.



  • albera

    albera
    1 час назад

    парни тоже в пролете) интересно получается)

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    интересно балы за каждого ребёнка?

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    Знаю деваху,23 5 штук,можно диплом сразу давать!не работает,плодит такие есть в каждом городе,ржу!

  • Ксенька

    Ксенька
    27 минут назад

    Хмык

    Robin

    То есть кто-то горбатился на золотую медаль, ночи не спал, учил, трудился, а кто-то просто в 14-15 лет залетел и молодец??



    А вот не фиг учиться. Надо сексом заниматься. И будет счастье.



    Вот вот....... куда катимся?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    9 минут назад

    Все перечисленные вами дамы не захотят получать высшее образование. А девчонки, родившие в 17, 18 лет и стремящиеся выучиться заслуживают уважения. 5 баллов из 300 возможных прямо закроют для всех остальных дорогу в ВУЗ(((

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