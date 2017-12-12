Студенты Амурского колледжа сервиса и торговли «прошлись» по экологическому маршруту

В Амурском колледже сервиса и торговли отмечают год экологии. В учреждении провели фотоконкурс, выставку поделок из мусора, организовали экологический десант и необычный урок экологии. На нём студенты не сидели за партами, а ходили по станциям, выполняя задания.

Урок экологии для первокурсников прошёл в виде путешествия по маршруту. Ребята останавливались на четырёх экологических станциях. Участникам четырёх команд необходимо было выполнить различные задания.

Студенты разгадывали кроссворды и отвечали на вопросы по экологии. На одной из станций первокурсники проводили опыты с водой. Помогали им в этом ребята со старших курсов. Они же приготовили загадки. На другой станции командам предлагали проявить свои творческие способности.

«На первой станции "литосфера" мы рисовали рисунки – знаки, которые могут помочь нам сохранить природу. На второй станции "гидросфера" мы узнали, как используется вода, где используется, и какие последствия могут быть, если люди используют воду неправильно», – поделилась студентка Амурского колледжа сервиса и торговли Мария Носаченко.

Урок, проведенный 12 декабря – одно из 18 мероприятий, которые в колледже приурочили к году экологии. Студенты уже поучаствовали в фотоконкурсе и выставке поделок из экологического мусора. А также были задействованы в акциях и конференциях, высаживали деревья и ухаживали за животными.

«Мы проводили олимпиаду по экологии, конкурс экологических газет. Мы проводили конкурс поделок. Также у нас много было внеклассных мероприятий: экологический поезд, экологический калейдоскоп», – отметила преподаватель биологии, химии и экологии Амурского колледжа сервиса и торговли Наталья Зверева.

Итогом занятий станут оценки, которые студенты получат за свои экологические знания. Завершился маршрут творческими номерами.