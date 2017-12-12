На всероссийской конференции в Благовещенске говорили про языки исчезающих народов

В АмГУ обсудили, как сохранить язык и культуру российских эвенков и китайских орочонов. Там прошла ежегодная Всероссийская национальная конференция, посвященная этим исчезающим народам.

В России эвенки проживают на территории Амурской области, Якутии, Бурятии и в некоторых других регионах страны. В Благовещенск приехали более десяти преподавателей из этих мест, а также из Санкт-Петербурга. Носители исчезающего языка в этом году решили делиться опытом преподавания, обсуждать культурное наследие предшественников не на русском языке, а на родном эвенкийском. Владеют им не более трех тысяч человек.

«Нам надеяться не на кого. Язык знаем только мы – носители языка. Поэтому только на себя надежда. Мы издаем словари русско-эвенкийские. Мы издаем учебные пособия на эвенкийском языке и на русском языке, и сейчас начали издавать учебники для всех классов», – поделилась учитель эвенкийского языка школы «Арктика» из города Нерюнгри Клавдия Макарова.

Накануне конференции в университете прошла международная олимпиада «ТУРЭН-2017». Участвовали в ней эвенки и орочоны из Китая. Они проверили знания собственного языка и культуры.

«Это международный диалог, это творческий диалог, это письменные задания по олимпиаде, по знанию культуры языков – орочонского, эвенкийского. Я считаю, уровень повышается. Это связано с тем, что повышается интерес к языкам. Опять же эта наша олимпиада играет в этом большую роль – в мотивации, в повышении мотивации», – отметила доцент кафедры иностранных языков АмГУ Татьяна Кравец.