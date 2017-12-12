Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:38 0

На всероссийской конференции в Благовещенске говорили про языки исчезающих народов

На всероссийской конференции в Благовещенске говорили про языки исчезающих народов

В АмГУ обсудили, как сохранить язык и культуру российских эвенков и китайских орочонов. Там прошла ежегодная Всероссийская национальная конференция, посвященная этим исчезающим народам.

В России эвенки проживают на территории Амурской области, Якутии, Бурятии и в некоторых других регионах страны. В Благовещенск приехали более десяти преподавателей из этих мест, а также из Санкт-Петербурга. Носители исчезающего языка в этом году решили делиться опытом преподавания, обсуждать культурное наследие предшественников не на русском языке, а на родном эвенкийском. Владеют им не более трех тысяч человек.

«Нам надеяться не на кого. Язык знаем только мы – носители языка. Поэтому только на себя надежда. Мы издаем словари русско-эвенкийские. Мы издаем учебные пособия на эвенкийском языке и на русском языке, и сейчас начали издавать учебники для всех классов», – поделилась учитель эвенкийского языка школы «Арктика» из города Нерюнгри Клавдия Макарова.

Накануне конференции в университете прошла международная олимпиада «ТУРЭН-2017». Участвовали в ней эвенки и орочоны из Китая. Они проверили знания собственного языка и культуры.

«Это международный диалог, это творческий диалог, это письменные задания по олимпиаде, по знанию культуры языков – орочонского, эвенкийского. Я считаю, уровень повышается. Это связано с тем, что повышается интерес к языкам. Опять же эта наша олимпиада играет в этом большую роль – в мотивации, в повышении мотивации», – отметила доцент кафедры иностранных языков АмГУ Татьяна Кравец.

Просмотров всего: 36

#история #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

Около ста благовещенских артистов готовят для горожан представление «Дед Мороз и лето»
Культура

В Благовещенске и Хэйхэ проводится Олимпиада по языку и культуре эвенков и орочонов
Культура 2

Сказка «Ледяное сердце» покорила благовещенцев (фото)
Культура 2

На концерте студии танца Traffic на сцене выступили мамы танцоров (фото)