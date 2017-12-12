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Около ста благовещенских артистов готовят для горожан представление «Дед Мороз и лето»

Около ста благовещенских артистов готовят для горожан представление «Дед Мороз и лето»

В городском Доме культуры полным ходом идет подготовка к новогоднему представлению. Там репетируют праздничное представление «Дед Мороз и лето». Елки разучивают новогодний танец, артисты вживаются в роли зверей и птиц, а будущий Дед Мороз вместо мешка с подарками носит на спине стул.

По сюжету известного мультфильма, зимний волшебник отправляется в летний город, но жара не идет ему на пользу. Тогда дети угощают его мороженым, и он уезжает к себе на север, чтобы зимой вернуться с подарками.

В роли Деда Мороза – известный в городе актер и режиссер Алексей Плахонин. Вместе с ним на сцену выйдут воспитанники творческих коллективов городского Дома культуры – всего около ста артистов. Волшебное представление покажут 15 декабря во Дворце культуры профсоюзов.

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#культура #праздники

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