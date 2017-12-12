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Напавший на благовещенского врача пенсионер: меня довели до отчаяния

Напавший на благовещенского врача пенсионер: меня довели до отчаяния

Благовещенскому пенсионеру, который напал на врача в поликлинике, смягчили меру пресечения. С 1 декабря, когда уголовное дело переквалифицировали на статью «Покушение на убийство», мужчина находился под домашним арестом. 12 декабря ему разрешили выходить на улицу и общаться с родственниками.

Тем временем сам пенсионер рассказал, почему пошел на преступление.

65-летний Николай Шульгин уверяет, что довела его до такого поступка вся система здравоохранения. На свое здоровье он жалуется давно – есть проблемы с сосудами, сердцем и мозгом, а попасть на операцию ног пенсионер пытается с 2013 года. Но то справки от врача не хватает, то срок действия анализов заканчивается. В тот день, 29 ноября, мужчина как раз пришел в поликлинику за очередными анализами, взяв с собой нож.

«Конечно, считается, что я напал на медработника. Это нарушение. Но у меня выбора больше нет. Довели до того, что я был в отчаянии. Я ей так и сказал – что так и будете лечить? Ради отписок?» – поделился пенсионер Николай Шульгин.

47-летняя женщина-врач получила телесные повреждения. Были задеты внутренние органы, и потребовалось хирургическое вмешательство, сообщили в минздраве области.

«Я пришёл, чтобы попугать. Убивать я никого не собирался. Меня достало это лечение», – высказался подозреваемый.

Преступные мысли, говорит Николай Шульгин, посещали его уже более полугода. Заместителя главврача поликлиники он ждал возле кабинета. Именно она, рассказывает пенсионер, на комиссии заявила, что мужчина здоров, и все болячки всего лишь от старости, операция не требуется. После нападения, говорит мужчина, он ушёл домой, к тому же на ноже, говорит, не было крови. Уже через пару часов за ним пришла полиция.

Извиняться перед врачом пенсионер не намерен. Мужчина ранее не был судим. Был офицером, более 10 лет прослужил в армии, почти 30 лет отработал на судостроительном заводе. Сейчас он живёт один и общается лишь с несколькими родственниками.

С 1 декабря пенсионер, по решению суда, находился под домашним арестом. Ему запретили выходить за пределы жилого помещения, отправлять, получать письма и общаться с участниками уголовного дела.

Адвокат Николая Шульгина обратилась в суд, чтобы смягчить меру пресечения. Судья учла возраст подозреваемого и состояние его здоровья. В итоге пенсионеру разрешили выходить на улицу на два часа в сутки и в любое время общаться с родственниками.

«Вы можете выходить в магазин, в аптеку. Но при этом сохраняются возложенные на вас ограничения – не общаться любым путём с участниками данного уголовного дела», – сказала судья.

Под домашним арестом мужчина будет находиться до конца января, пока идет следствие. Женщина-врач после нападения ещё находится на больничном. В минздраве рассказали, что на работу она планирует выйти в ближайшее время.

Николаю Шульгину за нападение на врача грозит до 15 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 1564

#закон #здоровье #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    АИ, вы уже определитесь - в самом начале писали, что органы не задеты, потом, что врач вышла на работу, сейчас пишете, что фактически проникающее и операция......А дядьку я понимаю! Не оправдываю, но понимаю! Здравоохранение у нас в клоаке.....причем полной!

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Интересно, когда мадам доктору будет 65 лет, она тоже будет говорить, что ей операции не какие не нужны-старость и подыхать пора, при чем молча и безропотно?! Почему за границей и за рулем сидят лет до 80, спокойно, и операции делают в таком же преклонном возрасте, а у нас - молодые сами не лечатся- то некогда, то не принято ходить на больничный, а как человек пересекает пенсионный возраст, то получается, это уже - старость???, и лечить бесполезно???... или же наши врачи просто циники??? И как говорится пока гром не грянет???

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    1 час назад

    Kats, это не АИ придумывает. Это минздрав комментирует каждый раз по-разному.

  • Нэкст

    Нэкст
    1 час назад

    не адекватный дядька

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    1 час назад

    Отчаявшийся пожилой человек

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Ага, на зоне точно будут заботиться о его здоровье.

  • LanaM

    LanaM
    56 минут назад

    А я его понимаю. Для врачей пенсионер - это не человек. Сейчас врачи - это низкосортные специалисты, а о "человечности " - да они даже не знают, что это такое.

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    55 минут назад

    GangstarrАга, на зоне точно будут заботиться о его здоровье.


    Будут, ещё как... Насчёт мед. обслуживания они там в шоколаде... И полное обследование, и консультации специалистов, и лечение, и прооперируют, если надо будет...

  • Истра

    Истра
    51 минута назад

    Какой ужас...

    Дядьку знаю, нормальный, адекватный..

    Видимо, достали волокитой.

    Не в обиду и без личностей, но , наверное прежде чем гонять стариков по кругу, пусть подумает та же заведующая. Ведь сейчас просто семь кругов ада пройти, чтоб получить льготу или квоту. Жаль дядьку. Посадят наверное.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    48 минут назад

    Человек становится объектом выкачивания денег, его используют как ресурс и ИСТОЧНИК дохода до ПОСЛЕДНЕГО момента! Вы творите, а?!! Вы до чего страну довели? Вы почему людей как НАВОЗ используете для удобрения СВОЕГО бизнеса?!!

  • Бублик

    Бублик
    45 минут назад

    Лицо типичного психа...

  • Gangstarr

    Gangstarr
    41 минута назад

    LanaMА я его понимаю. Для врачей пенсионер - это не человек. Сейчас врачи - это низкосортные специалисты, а о "человечности " - да они даже не знают, что это такое.


    А я нет. Не понимаю как можно вот так из за системы кого-то пока лечить или убить. Есть министерство здравоохранения, мог в СМИ обратиться к тем же амуринфы. А так если все пенсионеры за ножи возьмутся? Переведут пол города, одним дети шумят, другим сосед не так смотрит, третьему в магазине нахамили.

  • Kaisla

    Kaisla
    35 минут назад

    чет брешет это пенсионер как сивый мерин

  • DrDimon

    DrDimon
    29 минут назад

    Аксюта

    Интересно, когда мадам доктору будет 65 лет, она тоже будет говорить, что ей операции не какие не нужны-старость и подыхать пора, при чем молча и безропотно?!



    Это произойдет гораздо раньше.

    Мне 50. Надо и операцию одну сделать, и гастроскопия бы не помешала. В конце концов, хоть ЭКГ бы сделать, сердце периодически прихватывает.

    А... нахрен. Судьбу не обманешь и больше одного раза не помрешь. Сколько отмеряно, столько и проживу.



    Почему за границей и за рулем сидят лет до 80, спокойно,



    Сидят. Еще как спокойно.

    Но это уже совсем другая история.



    и операции делают в таком же преклонном возрасте,



    Моей матери сделали в 89. Причем, лично я был настроен против. Настояли.



    а у нас - молодые сами не лечатся- то некогда, то не принято ходить на больничный,



    Ну, это уже исключительно ваши проблемы. Не хотите - не ходите. Только потом, запустив болячку, не скулите "до чего врачи довели".



    а как человек пересекает пенсионный возраст, то получается, это уже - старость???,



    Именно так. А что вас удивляет?



    и лечить бесполезно???...



    Именно так. А что вас удивляет?

    Или знаете примеры, что кого-то лет эдак в 70 вылечили от ИБС, церебрального атеросклероза, остеохондроза и прочих малоинтересных вещей?

    Не сочтите за труд ознакомить.



    или же наши врачи просто циники???



    Циники. И что? Работа такая.

    Могу поспорить на что угодно: будь вы врачом или хотя бы фельдшером - были бы точно такой же.

    Хорошо быть "над схваткой" и рассуждать о человеколюбии со стороны. Не так ли?



    И как говорится пока гром не грянет???



    Вопросительных знаков можете наставить хоть десяток. И обозвать меня кем угодно. Во-первых, ваши эпитеты в мой адрес мне глубоко безразличны, во-вторых суть дела от этого не изменится.

    А суть проста: неадекватный пациент напал на врача с холодным оружием. За что должен нести ответственность. Точка.

  • Кузмичь

    Кузмичь
    29 минут назад

    большая разница в обращении с больным (тем более с пенсионером) в платном кабинете и в кабинете поликлиники, сам по себе почувствовал!

  • ФИО

    ФИО
    28 минут назад

    Пенсионер, конечно, будет отвечать за свои действия, хоть и на эмоциях был. Но вот будут ли отвечать врачи? Хотелось бы прочитать и о том, что начата служебная проверка, что минздрав заинтересовался не только историей болезни пострадавшего врача, но и мытарствами того, кому придумали несуществующую болезнь - старость. Не имеют врачи права отмахиваться от пациента приговором - это от старости. Потому что такие диагнозы от дурости и черствости. Ведомственные больницы лечат своих пенсионеров без оглядки на возраст. Старики, конечно, никогда не станут молодыми от лечения, но разве не обязанность медиков лечением уменьшать их страдания? Да, есть среди них те, кто любит ходить к терапевтам как на работу - там кольнуло, здесь стрельнуло....Но тут же ясно говорит человек, что нужна была операция.

  • DrDimon

    DrDimon
    20 минут назад

    Истра

    Какой ужас... Дядьку знаю, нормальный, адекватный.. Видимо, достали волокитой. Не в обиду и без личностей, но , наверное прежде чем гонять стариков по кругу, пусть подумает та же заведующая. Ведь сейчас просто семь кругов ада пройти, чтоб получить льготу или квоту.



    Эти круги заведующая придумала?

    Т.е., это проблема отдельно взятой поликлиники? Или отдельно взятого города? Или области? Во всех остальных поликлиниках/городах/регионах все в шоколаде. Я правильно понял?



    Жаль дядьку. Посадят наверное.



    Вряд ли. Максимум, отделается условным сроком.

    А жаль.

  • Соната

    Соната
    19 минут назад

    ФИО

    Пенсионер, конечно, будет отвечать за свои действия, хоть и на эмоциях был. Но вот будут ли отвечать врачи? Хотелось бы прочитать и о том, что начата служебная проверка, что минздрав заинтересовался не только историей болезни пострадавшего врача, но и мытарствами того, кому придумали несуществующую болезнь - старость. Не имеют врачи отмахиваться от пациента приговором - это от старости. Потому что такие диагнозы от дурости и черствости.



    не будет такого

    никогда

    это же надо лекарям признать свои ошибки

  • mag_28

    mag_28
    17 минут назад

    DrDimon

    Это произойдет гораздо раньше.

    Мне 50. Надо и операцию одну сделать, и гастроскопия бы не помешала. В конце концов, хоть ЭКГ бы сделать, сердце периодически прихватывает.



    Это Вы как врач и человек разумный рассуждаете.

    Мне как-то один доктор сказал-самые визгливые пациенты-работники силовых структур.

    Им хуже всех.

    А учителя,инженеры,рабочие-все терпят,понимают,что такова система.

    Не нравится-пусть едет за границу лечиться,там сразу и прооперируют и заботой окружат.

    По факту-неадекват,никто не дает ему право врачей ножом пырять.

  • Соната

    Соната
    17 минут назад

    DrDimon

    Истра

    Какой ужас... Дядьку знаю, нормальный, адекватный.. Видимо, достали волокитой. Не в обиду и без личностей, но , наверное прежде чем гонять стариков по кругу, пусть подумает та же заведующая. Ведь сейчас просто семь кругов ада пройти, чтоб получить льготу или квоту.



    Эти круги заведующая придумала?

    Т.е., это проблема отдельно взятой поликлиники? Или отдельно взятого города? Или области? Во всех остальных поликлиниках/городах/регионах все в шоколаде. Я правильно понял?



    Жаль дядьку. Посадят наверное.



    Вряд ли. Максимум, отделается условным сроком.

    А жаль.



    А я рада буду. Потому что доведено население до черты

    А государство социальное. А Конституция так много прав пишет, но, увы, не для обычных людей

  • V.M.

    V.M.
    17 минут назад

    Вот интересуюсь. Прошло 2 недели. Состояние здоровья

    напавшего на врача пенсионера проверили? Кто-нибудь

    обеспокоился- как у него с психикой, как у него с ногами,

    действительно ли ему нужна операция? Хоть поликлиника,

    хоть судмедэксперты? Или проверят, когда на 15 лет посадят?

  • Соната

    Соната
    15 минут назад

    mag_28

    DrDimon

    Это произойдет гораздо раньше.

    Мне 50. Надо и операцию одну сделать, и гастроскопия бы не помешала. В конце концов, хоть ЭКГ бы сделать, сердце периодически прихватывает.



    Это Вы как врач и человек разумный рассуждаете.

    Мне как-то один доктор сказал-самые визгливые пациенты-работники силовых структур.

    Им хуже всех.

    А учителя,инженеры,рабочие-все терпят,понимают,что такова система.

    Не нравится-пусть едет за границу лечиться,там сразу и прооперируют и заботой окружат.

    По факту-неадекват,никто не дает ему право врачей ножом пырять.



    А та заведующая тоже в очередях стоит на анализы?

    Или пользуется служебным положением? Проходит при необходимости первая, даже, если стоит ветеран войны....

  • DrDimon

    DrDimon
    8 минут назад

    Соната

    А та заведующая тоже в очередях стоит на анализы?

    Или пользуется служебным положением? Проходит при необходимости первая, даже, если стоит ветеран войны....



    Зайдите в кабинет да спросите. Делов-то...

    Только предварительно спросите, когда она их сдавала в последний раз.

  • Соната

    Соната
    6 минут назад

    DrDimon

    Соната

    А та заведующая тоже в очередях стоит на анализы?

    Или пользуется служебным положением? Проходит при необходимости первая, даже, если стоит ветеран войны....



    Зайдите в кабинет да спросите. Делов-то...

    Только предварительно спросите, когда она их сдавала в последний раз.



    Далековато идти, с севера области

    А есть информация, что она она давно сдавала анализы, проходила обследование?

  • ФИО

    ФИО
    6 минут назад

    DrDimon

    Соната

    А та заведующая тоже в очередях стоит на анализы?

    Или пользуется служебным положением? Проходит при необходимости первая, даже, если стоит ветеран войны....



    Зайдите в кабинет да спросите. Делов-то...

    Только предварительно спросите, когда она их сдавала в последний раз.



    вот так и подмывает спросить, не вы ли та заведующая. Уж слишком себя выдаете

  • DrDimon

    DrDimon
    5 минут назад

    Соната

    А я рада буду. Потому что доведено население до черты



    Это точно. Сегодня минут 5 по двору ездил, пока место нашел, куда машину воткнуть. Все заставлено.

    Нищета беспросветная.

  • Соната

    Соната
    4 минуты назад

    DrDimon

    Соната

    А я рада буду. Потому что доведено население до черты



    Это точно. Сегодня минут 5 по двору ездил, пока место нашел, куда машину воткнуть. Все заставлено.

    Нищета беспросветная.



    А я пешком и нормально, места искать, как таким не надо)

  • mag_28

    mag_28
    3 минуты назад

    Соната



    А та заведующая тоже в очередях стоит на анализы?

    Или пользуется служебным положением? Проходит при необходимости первая, даже, если стоит ветеран войны....



    Вы соседку в очереди за хлебом тоже небось пропустите.

    Если така озлобленность,может,всем начать в участковых врачей ножами тыкать?

    Люди после онкологических операций на морфине сидят,от боли ссутся,но никого не убивают.

    А тут страдалец матьиво.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 минута назад

    ФИО

    вот так и подмывает спросить, не вы ли та заведующая. Уж слишком себя выдаете



    Во-первых, заведующий, если уж на то пошло.

    Во-вторых, а вы, собственно, кто такой(ая), что считаете себя вправе ярлыки людям лепить?

    Ну и в-третьих, поскольку побывал по обе стороны "баррикады", считаю себя вправе иметь собственную точку зрения.

    То, что она расходится с вашей, исключительно ваше личное горе.

  • Соната

    Соната
    15 секунд назад

    mag_28

    Соната



    А та заведующая тоже в очередях стоит на анализы?

    Или пользуется служебным положением? Проходит при необходимости первая, даже, если стоит ветеран войны....



    Вы соседку в очереди за хлебом тоже небось пропустите.

    Если така озлобленность,может,всем начать в участковых врачей ножами тыкать?

    Люди после онкологических операций на морфине сидят,от боли ссутся,но никого не убивают.

    А тут страдалец матьиво.



    Пропущу, верно отметили

    Но на работе - сначала люди с очереди, потом, в обеденный перерыв, свои, если очень надо

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