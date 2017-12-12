Напавший на благовещенского врача пенсионер: меня довели до отчаяния

Тем временем сам пенсионер рассказал, почему пошел на преступление.

65-летний Николай Шульгин уверяет, что довела его до такого поступка вся система здравоохранения. На свое здоровье он жалуется давно – есть проблемы с сосудами, сердцем и мозгом, а попасть на операцию ног пенсионер пытается с 2013 года. Но то справки от врача не хватает, то срок действия анализов заканчивается. В тот день, 29 ноября, мужчина как раз пришел в поликлинику за очередными анализами, взяв с собой нож.

«Конечно, считается, что я напал на медработника. Это нарушение. Но у меня выбора больше нет. Довели до того, что я был в отчаянии. Я ей так и сказал – что так и будете лечить? Ради отписок?» – поделился пенсионер Николай Шульгин.

47-летняя женщина-врач получила телесные повреждения. Были задеты внутренние органы, и потребовалось хирургическое вмешательство, сообщили в минздраве области.

«Я пришёл, чтобы попугать. Убивать я никого не собирался. Меня достало это лечение», – высказался подозреваемый.

Преступные мысли, говорит Николай Шульгин, посещали его уже более полугода. Заместителя главврача поликлиники он ждал возле кабинета. Именно она, рассказывает пенсионер, на комиссии заявила, что мужчина здоров, и все болячки всего лишь от старости, операция не требуется. После нападения, говорит мужчина, он ушёл домой, к тому же на ноже, говорит, не было крови. Уже через пару часов за ним пришла полиция.

Извиняться перед врачом пенсионер не намерен. Мужчина ранее не был судим. Был офицером, более 10 лет прослужил в армии, почти 30 лет отработал на судостроительном заводе. Сейчас он живёт один и общается лишь с несколькими родственниками.

С 1 декабря пенсионер, по решению суда, находился под домашним арестом. Ему запретили выходить за пределы жилого помещения, отправлять, получать письма и общаться с участниками уголовного дела.

Адвокат Николая Шульгина обратилась в суд, чтобы смягчить меру пресечения. Судья учла возраст подозреваемого и состояние его здоровья. В итоге пенсионеру разрешили выходить на улицу на два часа в сутки и в любое время общаться с родственниками.

«Вы можете выходить в магазин, в аптеку. Но при этом сохраняются возложенные на вас ограничения – не общаться любым путём с участниками данного уголовного дела», – сказала судья.

Под домашним арестом мужчина будет находиться до конца января, пока идет следствие. Женщина-врач после нападения ещё находится на больничном. В минздраве рассказали, что на работу она планирует выйти в ближайшее время.

Николаю Шульгину за нападение на врача грозит до 15 лет лишения свободы.