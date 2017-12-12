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12декабря
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Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц «ВИМ-Авиа»

Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц «ВИМ-Авиа»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сразу нескольких должностных лиц авиакомпании «ВИМ-Авиа». Фигурантов подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте СК РФ. Двое успели скрыться, они объявлены в международный розыск.

На скамье подсудимых должны оказаться собственник и сопрезидент компании Рашид Мурсекаев, бывший гендиректор Александр Кочнев, бывший первый замгендиректора и финансовый директор Алевтина Калашникова и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

По данным следствия, в 2015-2017 годах все они приобретали у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости.

Также установлено, что фактически компания «ВИМ-Авиа» под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Руководители тщательно скрывали убытки, а в документах бухгалтерской отчетности указывали заведомо ложные сведения о прибыли, что позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации.

Убытки компании к сентябрю 2017 года составили более 2,5 миллиарда рублей. Несмотря на бедственное положение, Мурсекаев с женой с мая 2015 по сентябрь 2017 года, заплатили себе более 162 миллионов рублей в виде зарплаты и дивидендов.

В результате противоправных действий фигурантов уголовного дела компаниям-контрагентам «ВИМ-Авиа» причинен ущерб на сумму более 782 миллионов рублей. Четыре компании в данный момент проходят потерпевшими по уголовному делу.

Рашид Мурсекаев и Алевтина Калашникова успели скрыться за рубежом. Они объявлены в международный розыск, и следствие ходатайствует перед судом об их заочном аресте.

В настоящее время следствие пытается установить иных лиц, причастных к совершению преступления, а также других эпизодов преступной деятельности. Кроме того, следствие устанавливает, каким еще компаниям был причинен ущерб.

Есть пострадавшие и в Приамурье. С требованием взыскать с авиаперевозчика задолженность, в суд обратились благовещенский аэропорт и амурская туристическая компания «Амуртурист».

Как сообщало Амур.инфо, это не первое уголовное дело связанное с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Приволжское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Следователи убеждены, что в 2016-2017 годах руководство «ВИМ-Авиа» намеренно заключало невыгодные сделки, в том числе с целью вывода активов за рубеж.

По требованию следователя суд отправлял под домашний арест бывшего гендиректора и главбуха «ВИМ-Авиа».

Заложниками ситуации авиакомпании стали несколько десятков тысяч клиентов «ВИМ-Авиа» как в России, так и за рубежом. Когда у «ВИМ-Авиа» начались проблемы, за границей находилось больше 30 тысяч российских туристов.

До октября 2017 года «ВИМ-Авиа» была основным авиаперевозчиком амурчан в Москву и обратно. Затем рейсы стали задерживать или отменять.

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#«ВИМ-Авиа» #жизнь #криминал #происшествия

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