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Лучшим благовещенским школьникам торжественно вручили паспорта

Лучшим благовещенским школьникам торжественно вручили паспорта

Благовещенским школьникам в День Конституции, 12 декабря, торжественно вручили паспорта. 18 школьников, которым исполнилось 14 лет, получили документ из рук почётного гражданина города, учителя русского языка и литературы Тамары Сосновской. Церемония прошла в гимназии № 1.

В торжественной обстановке паспорта получили обучающиеся, достигшие хороших и отличных результатов в учебе, активные участники школьных и городских мероприятий, а также призеры и победители олимпиад различного уровня.

«Паспорт – это документ, который удостоверяет личность человека. Он становится полноправным гражданином РФ, и это событие я давно ждал», – поделился ученик благовещенской школы № 28 Никита Гуров.

«Я очень рада, я волновалась сильно. Думаю, зря волновалась. Я рада – я стала гражданином РФ», – отметила ученица Алексеевской гимназии Ульяна Малышок.

«Радость на душе, потому что я стал гражданином РФ со всеми правами и обязанностями», – добавил ученик гимназии № 25 Благовещенска Даниил Скрипник.

День Конституции стал праздником и для самой гимназии № 1, где состоялось вручение паспортов. Её признали лучшей гимназией в России и включили в сотню лучших школ страны.

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#закон #праздники #школа

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