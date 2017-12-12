Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:03 0

Глава амурского отделения «Молодой гвардии» заподозрил КПД в коммерции

Глава амурского отделения «Молодой гвардии» заподозрил КПД в коммерции

Руководитель амурского отделения «Молодой гвардии» Алексей Безруков записал видеопослание, в котором оценил ситуацию с «Клубом полезного действия» и Амурским областным домом народного творчества. Из ролика следует, что Безруков подозревает КПД в занятии коммерческой деятельностью.

Как сообщало Амур.инфо, ранее благовещенская молодежная организация «Клуб полезного действия» покинула помещение в АОДНТ, поскольку от нее потребовали вносить плату за коммунальные услуги. Раньше КПД размещался здесь бесплатно. Руководитель клуба Евгений Ищенко счел, что областные власти уничтожают молодежную политику в Приамурье.

«Я всегда с уважением относился к Евгению Ищенко и никогда не понимал, когда человек может публично отстаивать права на помещение для занятия коммерческой деятельностью, прикрываясь при этом молодежной политикой», – заявил в видеопослании Алексей Безруков.

По его словам, КПД – не единственная бесплатная доступная площадка в Благовещенске.

«В нашем городе много помещений, где может собираться молодежь и проводить свои мероприятия. Я как руководитель "Молодой гвардии " достаточно давно сотрудничаю с Домом народного творчества. Мы вместе проводим мероприятия, мы помогаем волонтерами на различных акциях и мероприятиях. И неужели для кого-то стало открытием, что я стал частью этого коллектива?

На той зоне, которую мы сейчас ремонтируем, и ремонтируем на деньги гранта, который выиграли от Росмолодежи, делаем помещение, которое будет общедоступным для всех организаций нашего города. Если у вас есть желание провести мероприятие, вы можете смело к нам обращаться, и мы предоставим вам это помещение», – сказал Безруков.

Руководитель «Клуба полезного действия» Евгений Ищенко заявил в разговоре с ИА «Амур.инфо», что ситуация может обернуться судебным разбирательством.

«У него есть одна неделя, чтобы принести извинения. В противном случае будет обращение в суд, он знает об этом», – сказал Евгений Ищенко.

Видео: vk.com (Алексей Безруков)

Просмотров всего: 207

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц «ВИМ-Авиа»
Происшествия

В 2017 году в Приамурье в техногенных пожарах погибли 50 человек

Происшествия 18

В Благовещенске жильцов возмутила установка вышки сотовой связи во дворе
Происшествия 2

Осужден житель Свободного, ранивший полицейского осколком бутылки