Глава амурского отделения «Молодой гвардии» заподозрил КПД в коммерции

Как сообщало Амур.инфо, ранее благовещенская молодежная организация «Клуб полезного действия» покинула помещение в АОДНТ, поскольку от нее потребовали вносить плату за коммунальные услуги. Раньше КПД размещался здесь бесплатно. Руководитель клуба Евгений Ищенко счел, что областные власти уничтожают молодежную политику в Приамурье.

«Я всегда с уважением относился к Евгению Ищенко и никогда не понимал, когда человек может публично отстаивать права на помещение для занятия коммерческой деятельностью, прикрываясь при этом молодежной политикой», – заявил в видеопослании Алексей Безруков.

По его словам, КПД – не единственная бесплатная доступная площадка в Благовещенске.

«В нашем городе много помещений, где может собираться молодежь и проводить свои мероприятия. Я как руководитель "Молодой гвардии " достаточно давно сотрудничаю с Домом народного творчества. Мы вместе проводим мероприятия, мы помогаем волонтерами на различных акциях и мероприятиях. И неужели для кого-то стало открытием, что я стал частью этого коллектива?

На той зоне, которую мы сейчас ремонтируем, и ремонтируем на деньги гранта, который выиграли от Росмолодежи, делаем помещение, которое будет общедоступным для всех организаций нашего города. Если у вас есть желание провести мероприятие, вы можете смело к нам обращаться, и мы предоставим вам это помещение», – сказал Безруков.

Руководитель «Клуба полезного действия» Евгений Ищенко заявил в разговоре с ИА «Амур.инфо», что ситуация может обернуться судебным разбирательством.

«У него есть одна неделя, чтобы принести извинения. В противном случае будет обращение в суд, он знает об этом», – сказал Евгений Ищенко.

Видео: vk.com (Алексей Безруков)