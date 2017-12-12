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сегодня, 17:49 10

Станислав Мелюков: жду депутатов ЛДПР на ФОКе

Станислав Мелюков: жду депутатов ЛДПР на ФОКе

18 декабря в Белогорске пройдет экскурсия и круглый стол на тему строительства физкультурно-оздоровительного комплекса имени Солнечникова. Глава города Станислав Мелюков персонально пригласил на встречу группу депутатов заксобрания от фракции ЛДПР, критиковавших финансирование ФОКа.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», депутаты высказали сомнения в пользе выделения средств из областного бюджета на достройку спорткомплекса. В ответ глава Белогорска посоветовал «представителям ЛДПР проверить голову». На форуме Амур.инфо развернулась дискуссия, которая и подтолкнула власти Белогорска провести встречу.

«Меня сегодня ознакомили с полемикой, которая вспыхнула на форуме Амур.инфо. Да, накал обсуждения серьезный, ведь он возник из-за неконструктивной позиции депутата от ЛДПР Петайчук, которая в очередной раз нелестно отозвалась о Белогорске и моей резкой реакции на это, – сообщил Станислав Мелюков. – Но по факту смысл в том, что депутаты от ЛДПР искренне или сознательно заблуждаются относительно того, как строится главный городской спортивный объект. Поэтому я принял решение – пригласить членов ЛДПР на ФОК. Особенно приглашаю самых одиозных представителей ЛДПР в законодательном собрании – Петайчук, Труша и Осипова. Приезжайте все, прихватите своих интернет-троллей, им тоже будет интересно. Да и вообще, приезжайте все желающие!».

В аппарате администрации Белогорска сообщили, что поручение главы по организации дискуссионной площадки находится на исполнении. Экскурсия по ФОКу и круглый стол состоятся в понедельник, 18 декабря в 14:00, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Депутат заксобрания Ольга Петайчук сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо», что не слышала о приглашении на встречу. Она заявила, что поехала бы на круглый стол, но на 18 декабря у нее запланировано мероприятие, на которое приглашены люди, так что поездка невозможна.

Ее коллега Сергей Труш также не слышал о приглашении и признался, что не имеет сильного желания ехать на это мероприятие. «Не хочу слушать оскорбления Станислава Мелюкова в наш адрес вместо того, чтобы он объективно понял: виной тому, что ФОК не могут достроить, являются его действия. Мне хватает того, что я как частное лицо озвучил свою позицию на форуме Амур.инфо. Для ФОКов имеются типовые проекты – надо было выбрать соразмерный своим возможностям и бюджету. Нет же, они замахнулись на такой проект. К тому же, он из сэндвич-панелей. Сколько он простоит? Никаких гарантий нет! А имеются типовые проекты с гарантией на 25 лет. Так что спорить там с ним я особо желания не имею», – резюмировал депутат.

Просмотров всего: 221

#Белогорск #партии #спорт #строительство

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Комментарии
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  • Храмовник

    Храмовник
    57 минут назад

    ЛДПР слились, как всегда потявкали и умолкли. Цель выполнена

  • Дартц

    Дартц
    51 минута назад

    Знаете в чем разница между нормальными людьми и психами?

    У нормального чела тоже есть всякие безумные идеи

    но только псих на них ЗАЦИКЛИВАЕТСЯ

    просто подумалось...

  • Ян Продан

    Ян Продан
    35 минут назад

    Забил стрелку. Просто подумалось

  • Ян Продан

    Ян Продан
    35 минут назад

    Забил стрелку. Просто подумалось

  • Ян Продан

    Ян Продан
    35 минут назад

    Забил стрелку. Просто подумалось

  • Дартц

    Дартц
    26 минут назад

    Ян Продан

    Забил стрелку. Просто подумалось



    забил стрелку

    разбираться полез

    значит угрозу чувствует

    старый лев должен уйти

  • 55

    55
    19 минут назад

    А что депутатам на этом ФОКе делать? Автограф что-ли оставить: "спасибо тебе Мелюков за долгострой")

  • Allgemeine

    Allgemeine
    14 минут назад

    55А что депутатам на этом ФОКе делать? Автограф что-ли оставить: "спасибо тебе Мелюков за долгострой")


    Прийти и лично за свой базар ответить.

    Или они как всегда зассут? Сирожа вон там что то кудахтал про свой норов и лубовь к справедливости. Велком, велком...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    12 минут назад

    Прочитал новость. Что и требовалось доказать...

    Сирожа тот еще обоссанец оказался, когда его лично позвали озвучить свое "ценное мнение".

  • Дартц

    Дартц
    10 минут назад

    Allgemeine

    55

    А что депутатам на этом ФОКе делать? Автограф что-ли оставить: "спасибо тебе Мелюков за долгострой")



    Прийти и лично за свой базар ответить.

    Или они как всегда зассут? Сирожа вон там что то кудахтал про свой норов и лубовь к справедливости. Велком, велком...


    а че им ссать

    приходили уже

    милюкова до истерики довели

    ты его cовсем доконать хочешь?

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