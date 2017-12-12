Мировым судьям Благовещенска подарили новое здание

Благовещенские мировые судьи переехали в новое здание. Теперь они буду принимать горожан по адресу: улица Чайковского, 95/3. Там раньше располагался один из корпусов Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства.

4-этажное здание отныне находится в собственности мировых судей по 10 участкам города. Новое строение в два раза больше предыдущего – его площадь 1 750 квадратных метров. До этого вершители правосудия работали в здании старой 5-й школы, а в последние годы делили помещения с общежитием и офисами на улице Первомайской. Переехать решили из-за ветхости помещений, построенных еще в 60-е годы.

«Здесь есть кабинеты для делопроизводителей, прокуроров, гардеробная комната, комната для судебных приставов и кабинеты судебных участков, мировых судей. Почти весь четвертый этаж отдан под архив и подсобные помещения. Есть зал судебных заседаний», – сказал первый заместитель министра юстиции Амурской области Андрей Комогорцев.

В новом здании сделали ремонт. На него потратили более трёх миллионов рублей из областного бюджета. Начнется переезд 13 декабря. Переехать окончательно служители Фемиды планируют к 21 декабря. Принимать граждан начнут с 18 декабря.

В старое здание вместо мировых судей заедут представители министерства имущественных отношений, рассказали в областном министерстве юстиции.