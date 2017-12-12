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12декабря
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сегодня, 17:36 11

Мировым судьям Благовещенска подарили новое здание

Мировым судьям Благовещенска подарили новое здание

Благовещенские мировые судьи переехали в новое здание. Теперь они буду принимать горожан по адресу: улица Чайковского, 95/3. Там раньше располагался один из корпусов Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства.

4-этажное здание отныне находится в собственности мировых судей по 10 участкам города. Новое строение в два раза больше предыдущего – его площадь 1 750 квадратных метров. До этого вершители правосудия работали в здании старой 5-й школы, а в последние годы делили помещения с общежитием и офисами на улице Первомайской. Переехать решили из-за ветхости помещений, построенных еще в 60-е годы.

«Здесь есть кабинеты для делопроизводителей, прокуроров, гардеробная комната, комната для судебных приставов и кабинеты судебных участков, мировых судей. Почти весь четвертый этаж отдан под архив и подсобные помещения. Есть зал судебных заседаний», – сказал первый заместитель министра юстиции Амурской области Андрей Комогорцев.

В новом здании сделали ремонт. На него потратили более трёх миллионов рублей из областного бюджета. Начнется переезд 13 декабря. Переехать окончательно служители Фемиды планируют к 21 декабря. Принимать граждан начнут с 18 декабря.

В старое здание вместо мировых судей заедут представители министерства имущественных отношений, рассказали в областном министерстве юстиции.

Просмотров всего: 745

#областная власть #суды

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Подарить подарили, а парковки снова не предусмотрели....Где там на бугре парковаться? Как всегда все для людей.....

  • Гагусик

    Гагусик
    1 час назад

    Сан Саныч молодец, в тёплой шапке и не выпендривается, как Семенов- здоровье совсем не бережет.

  • Myxira

    Myxira
    57 минут назад

    Здание бывшей "фазанки"? С парковкой там должно быть нормально, само здание расположено вглубь от дороги, места достаточно. Если еще нет, то со временем оборудуют парковочные места.

  • Гыга

    Гыга
    38 минут назад

    Какие изможденные лица...

    Здание рядом с Финколледжем что ли? Гыыы. Там и сауна имеется

  • Kats

    Kats
    38 минут назад

    Да, там обычно всегда хватает места для парковки авто гайцев....

  • троль здесь

    троль здесь
    37 минут назад



    Там раньше располагался один из корпусов Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства.



    а им для учёбы новый корпус построили?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    29 минут назад

    Министерство имущественных отношений радо?

  • 55

    55
    28 минут назад

    Смотрю областной аппарат все шире и шире. Скоро каждый бластной чиновник по отдельному кабинету в 100 кв.м занимать будет. И это все хозяйство содержать за счёт бюджета...

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    20 минут назад

    А какие аппараты стояли на стоянке один ленд ровер ренж ровер лонг за десять мультов чего стоит теперь понятно кто там будет мировые решения выносить ..А какие счастливые рожи..Молодцы учебные заведения закрывают а поборные открывают ха)) ха))

  • dikan

    dikan
    11 минут назад

    Ну могли бы и районного с собой прихватить. Места бы хватило

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 минута назад

    Лучше бы РПЦ помогли

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