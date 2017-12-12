Амурские студенты сели в кресла депутатов, а школьники участвовали в выборах

В Благовещенске 12 декабря, в День Конституции РФ, устроили экскурсии для студентов и школьников. Учащихся вузов и ссузов провели в законодательное собрание области, а школьникам устроили импровизированные выборы в избиркоме.

В большое здание заседаний амурского заксобрания 12 декабря пришли 40 человек. Студентам рассказали, как проходят собрания, а затем они попытались сами принять два закона. Гости голосовали за бюджет на будущий год и повышение стипендии. Для этого, как следует по протоколу, они выбрали себе председателя.

Кроме того, депутат Вячеслав Логинов сделал для студентов короткий экскурс в работу заксобрания. На собственном опыте учащиеся вузов и ссузов убедились, что законопроект считается принятым, если за него проголосовали две трети депутатов. На другие вопросы молодежи ответил председатель законодательного собрания Константин Дьяконов.

«Это было для меня впервые. Мне, в принципе, понравилось почувствовать себя депутатом. Я, кстати, когда училась в коммунально-строительном колледже, я мечтала сюда прийти и посмотреть, что заксобрание собой представляет», – поделилась студентка ДальГАУ Ольга Костюнина.

«Вы знаете, очень важно хотя бы донести. У нас, к сожалению, не так хорошо жители Амурской области осведомлены о том, чем занимается заксобрание. Многие считают, что у нас депутат в ответе за все. Но основная наша задача – это все-таки законотворческая деятельность и как раз донести до юного подрастающего поколения, чем мы занимаемся. Это, я считаю, очень важно», – отметил председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов.

Параллельно проходила экскурсия для школьников. 19 учеников провели в территориальную избирательную комиссию и мэрию города. В избиркоме школьники ознакомились с общей системой работы и попробовали себя в качестве избирателей, они голосовали за сказочных персонажей. Итоги голосования были подведены сразу – победил Илья Муромец, без единого голоса оказалась Шамаханская Царица. Также в списке кандидатов оказались Алеша Попович, Добрыня Никитич и конь Юлий.

Затем школьники отправились в гордуму Благовещенска. Там они познакомились с председателем Степаном Поповым и пообщались с руководителем аппарата городской думы Владимиром Левцовым, который провел с ними игру и рассказал, что такое дума и как она работает.

Последним пунктом экскурсии для школьников стало посещение мэрии. С детьми встретилась мэр города Валентина Калита, которая рассказала о своей работе и работе заместителей, объяснила, что такое муниципалитет и что находится в зоне его ответственности, а также представила план развития Благовещенска до 2020 года и ответила на вопросы учеников.