Александр Козлов: я был очень рад, когда Путин решил баллотироваться в президенты

12 декабря, на встрече со студентами, приуроченной ко Дню Конституции РФ, губернатор Амурской области заметил, что Конституция определяет самый главный выбор, который есть у россиян: выбор лидера – президента Российской Федерации.

«Когда Владимир Владимирович озвучил свое решение баллотироваться в президенты, я был очень рад этому, – сказал Александр Козлов и объяснил причины своей радости: – Я помню время, когда зарождались те решения, которые сейчас осуществляются. Особенно это важно для Дальнего Востока. Когда мы учились в институте, жили небогато, подрабатывать приходилось либо челноками, либо – тогда еще казино работали – крупье. А сегодня ситуация иная. Владимир Владимирович заявил, что приоритет для нашей страны на XXI век – это развитие Дальнего Востока».

Губернатор обрисовал, как изменилась жизнь области, в том числе и для студентов. Новые проекты, новые стройки открыли возможности для самореализации. Амурская молодежь стала осваивать перспективные специальности в АмГУ и вузах на западе России.

«Отучились, и из 48 человек 47 вернулись в Амурскую область. Работают сейчас. У них зарплаты по 60 тысяч, квартиры получили. Закончил вуз по профессии, работаешь по профессии, тебе дали жилье, и ты обзавелся семьей. В принципе, это те каноны, ради которых мы живем, ради чего», – разъяснил губернатор студентам.

Также он рассказал о новых проектах: строительстве газохимического кластера в Свободном. Город переживал не лучшие времена, а теперь там начинается строительство двух заводов, один из которых будет самый большой в Европе.

Всё это становится возможным благодаря взятому курсу на восстановление страны. «Есть правило трех П: последовательно, правильно, постоянно. Когда это всё соблюдается, будет достигнут результат. А вы – та молодежь, которая сегодня живет на Дальнем Востоке, живет в Амурской области. Вы получаете образование, делаете свой выбор. И самое главное – у вас есть возможность сделать этот выбор. Это тоже немаловажно», – заключил Александр Козлов.