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Александр Козлов: я был очень рад, когда Путин решил баллотироваться в президенты

Александр Козлов: я был очень рад, когда Путин решил баллотироваться в президенты

12 декабря, на встрече со студентами, приуроченной ко Дню Конституции РФ, губернатор Амурской области заметил, что Конституция определяет самый главный выбор, который есть у россиян: выбор лидера – президента Российской Федерации.

«Когда Владимир Владимирович озвучил свое решение баллотироваться в президенты, я был очень рад этому, – сказал Александр Козлов и объяснил причины своей радости: – Я помню время, когда зарождались те решения, которые сейчас осуществляются. Особенно это важно для Дальнего Востока. Когда мы учились в институте, жили небогато, подрабатывать приходилось либо челноками, либо – тогда еще казино работали – крупье. А сегодня ситуация иная. Владимир Владимирович заявил, что приоритет для нашей страны на XXI век – это развитие Дальнего Востока».

Губернатор обрисовал, как изменилась жизнь области, в том числе и для студентов. Новые проекты, новые стройки открыли возможности для самореализации. Амурская молодежь стала осваивать перспективные специальности в АмГУ и вузах на западе России.

«Отучились, и из 48 человек 47 вернулись в Амурскую область. Работают сейчас. У них зарплаты по 60 тысяч, квартиры получили. Закончил вуз по профессии, работаешь по профессии, тебе дали жилье, и ты обзавелся семьей. В принципе, это те каноны, ради которых мы живем, ради чего», – разъяснил губернатор студентам.

Также он рассказал о новых проектах: строительстве газохимического кластера в Свободном. Город переживал не лучшие времена, а теперь там начинается строительство двух заводов, один из которых будет самый большой в Европе.

Всё это становится возможным благодаря взятому курсу на восстановление страны. «Есть правило трех П: последовательно, правильно, постоянно. Когда это всё соблюдается, будет достигнут результат. А вы – та молодежь, которая сегодня живет на Дальнем Востоке, живет в Амурской области. Вы получаете образование, делаете свой выбор. И самое главное – у вас есть возможность сделать этот выбор. Это тоже немаловажно», – заключил Александр Козлов.

Просмотров всего: 441

#выборы #губернатор #политика

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Комментарии
Показать все (38) Обсудить на форуме
  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Нормальная реакция Губернатора.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Храмовник

    Нормальная реакция Губернатора.



    А чё..

    А то некоторые небось и лужу надудонили.

    З.Ы. А тут раз и выдохнули. У-фффф

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    Туж2

    Храмовник

    Нормальная реакция Губернатора.



    А чё..

    А то некоторые небось и лужу надудонили.

    З.Ы. А тут раз и выдохнули. У-фффф



    Зато у вас праздник не удался, да? Ждали небось с затаенной надеждой, а вдруг?

  • Дартц

    Дартц
    1 час назад



    заметил, что Конституция определяет самый главный выбор, который есть у россиян: выбор лидера – президента Российской Федерации.



    выборы без выбора

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    газохимический кластер в Свободном никогда не будет самым большим в Европе, потому что... география не позволяет.

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    Туж2

    Храмовник

    Нормальная реакция Губернатора.



    А чё..

    А то некоторые небось и лужу надудонили.

    З.Ы. А тут раз и выдохнули. У-фффф



    Реально не понимаю вашего удивления. Кто такой А. Козлов? Человек-тень....Он, если разобраться в сути - пустое место...С одной особенностью - вовремя подавать голос по команде хозяина. У Путина практически все такие. Ничего не знают, ничего не умеют, ничего не делают, но вовремя лижут лапу и приносят...апорт)

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    NEOS

    Туж2

    Храмовник

    Нормальная реакция Губернатора.



    А чё..

    А то некоторые небось и лужу надудонили.

    З.Ы. А тут раз и выдохнули. У-фффф



    Реально не понимаю вашего удивления. Кто такой А. Козлов? Человек-тень....Он, если разобраться в сути - пустое место...



    Сказал столп эпохи, человек управляющий вселенной. Кароче, атэц русской дэмократии

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Гыга

    Туж2

    Храмовник

    Нормальная реакция Губернатора.



    А чё..

    А то некоторые небось и лужу надудонили.

    З.Ы. А тут раз и выдохнули. У-фффф



    Зато у вас праздник не удался, да? Ждали небось с затаенной надеждой, а вдруг?



    Нет не ждали.

    Но неожиданно прям было.

    Прям вот совсем не ожидали

    З.Ы. Правда - правда..

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Ставлю 1/1000, что Путин выиграет выборы.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Tуман

    Ставлю 1/1000, что Путин выиграет выборы.



    Да не..

    Быть токого не может

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад



    Александр Козлов: я был очень рад, когда Путин решил баллотироваться в президенты



    А чё ему не радоваться?

    Ведь только при таком презиженте возможны такие губернаторы.

    Для КАА он гарант какой никакой, не то что для народа.

    Для талантов и способностей КАА это один шанс на миллион.

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    Tуман

    Ставлю 1/1000, что Путин выиграет выборы.



    а что, неужели есть интрига? разве что..какая-нибудь фатальность...ведь этот мир полон всяких технологических и кулинарных чудес...к примеру, чашечка кофе или рюмка конЬячку с полонием...и...ага)

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    Tуман

    Ставлю 1/1000, что Путин выиграет выборы.



    как же он может выиграть выборы, если это выборы Путина? ему только поприсутствовать там нужно для формальности и все, не нужно ничего выигрывать в полном понимании этого слова. вот только денег жалко на весь этот цирк под названием демократия.



  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Вот вы злыдни. Выборы Путина - огромная экономия средств. Портреты менять не надо, повара, швеи-мотористки, массажистки, врачи и прочий обслуживающий президента персонал останется прежним. Даже кабинет министров менять не придётся. Те же лица у кормушки, те же расходы на комбикорм.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Tуман

    Вот вы злыдни. Выборы Путина - огромная экономия средств. Портреты менять не надо, повара, швеи-мотористки, массажистки, врачи и прочий обслуживающий президента персонал останется прежним. Даже кабинет министров менять не придётся. Те же лица у кормушки, те же расходы на комбикорм.



    не так конечно верно

    Но вот ценник на комбикор высокий,

    З.Ы. Да и жрут до хрена..

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    козлов продолжит и дальше затягивать налоговую петлю на шеях амурчан

    благодаря ему мы стали платить налоги за имущество в десятки раз больше, не стоит этого забывать

    порадуемся вместе за них

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    Туж2

    Tуман

    Вот вы злыдни. Выборы Путина - огромная экономия средств. Портреты менять не надо, повара, швеи-мотористки, массажистки, врачи и прочий обслуживающий президента персонал останется прежним. Даже кабинет министров менять не придётся. Те же лица у кормушки, те же расходы на комбикорм.



    не так конечно верно

    Но вот ценник на комбикор высокий,

    З.Ы. Да и жрут до хрена..



    нас же 146 миллионов, что мы не прокормим кучку питинских чинушь? начнём на крайняк больше работать, лишь бы им жилось лучше

  • Гыга

    Гыга
    55 минут назад

    NEOS

    Tуман

    Ставлю 1/1000, что Путин выиграет выборы.



    а что, неужели есть интрига? разве что..какая-нибудь фатальность...ведь этот мир полон всяких технологических и кулинарных чудес...к примеру, чашечка кофе или рюмка конЬячку с полонием...и...ага)



    Шурик, ты ж сам все эти рюмочки выхлебвл. На пенсии. А кофеек еще на службе. Не оставил

  • Храмовник

    Храмовник
    54 минуты назад

    Tуман

    Ставлю 1/1000, что Путин выиграет выборы.



    Собчак поддержи. Вроде красивая, может чего и сможет

    Троли на выгуле как я понял сеголня, резвятся

  • Гыга

    Гыга
    52 минуты назад

    троль здесь

    Туж2

    Tуман

    Вот вы злыдни. Выборы Путина - огромная экономия средств. Портреты менять не надо, повара, швеи-мотористки, массажистки, врачи и прочий обслуживающий президента персонал останется прежним. Даже кабинет министров менять не придётся. Те же лица у кормушки, те же расходы на комбикорм.



    не так конечно верно

    Но вот ценник на комбикор высокий,

    З.Ы. Да и жрут до хрена..



    нас же 146 миллионов, что мы не прокормим кучку питинских чинушь? начнём на крайняк больше работать, лишь бы им жилось лучше



    Вот! Мож и ныть некогда станет. И благосостояние свое повысите.

    Зы: Работать, это не то, что армянское радио имеет ввиду

  • Дартц

    Дартц
    48 минут назад

    Гыга

    троль здесь

    Туж2

    Tуман

    Вот вы злыдни. Выборы Путина - огромная экономия средств. Портреты менять не надо, повара, швеи-мотористки, массажистки, врачи и прочий обслуживающий президента персонал останется прежним. Даже кабинет министров менять не придётся. Те же лица у кормушки, те же расходы на комбикорм.



    не так конечно верно

    Но вот ценник на комбикор высокий,

    З.Ы. Да и жрут до хрена..



    нас же 146 миллионов, что мы не прокормим кучку питинских чинушь? начнём на крайняк больше работать, лишь бы им жилось лучше



    Вот! Мож и ныть некогда станет. И благосостояние свое повысите.

    Зы: Работать, это не то, что армянское радио имеет ввиду



    а вы чем повысили

    сутками восхваляя власть, которая вас при первобытнообщинном строе жить заставляет и ей молиться?

  • Дартц

    Дартц
    45 минут назад

    троль здесь

    Туж2

    Tуман

    Вот вы злыдни. Выборы Путина - огромная экономия средств. Портреты менять не надо, повара, швеи-мотористки, массажистки, врачи и прочий обслуживающий президента персонал останется прежним. Даже кабинет министров менять не придётся. Те же лица у кормушки, те же расходы на комбикорм.



    не так конечно верно

    Но вот ценник на комбикор высокий,

    З.Ы. Да и жрут до хрена..



    нас же 146 миллионов, что мы не прокормим кучку питинских чинушь? начнём на крайняк больше работать, лишь бы им жилось лучше



    да куда в них столько влазит

    я лично в шоке

  • Nikodim

    Nikodim
    41 минута назад

    Храмовник

    Tуман

    Ставлю 1/1000, что Путин выиграет выборы.



    Собчак поддержи. Вроде красивая, может чего и сможет

    Троли на выгуле как я понял сеголня, резвятся



    насчет красоты я бы еще подумал. не, ну теоритически кому то может и нравятся такие формы и с каждой выпитой рюмкой они улучшаются, может по-этому "вроде" )) не было у нас 2 века цариц, но с неё точно начинать не нужно.

  • Дартц

    Дартц
    37 минут назад



    Александр Козлов: я был очень рад, когда Путин решил баллотироваться в президенты



    кстати не удивлен

    ракеты падают, иностранцы нас чмырят, страна разваливается

    область наша тоже...не там где надо

    менегеры успешные рулят, чё

  • Дартц

    Дартц
    35 минут назад

    Nikodim

    Храмовник

    Tуман

    Ставлю 1/1000, что Путин выиграет выборы.



    Собчак поддержи. Вроде красивая, может чего и сможет

    Троли на выгуле как я понял сеголня, резвятся



    насчет красоты я бы еще подумал. не, ну теоритически кому то может и нравятся такие формы и с каждой выпитой рюмкой они улучшаются, может по-этому "вроде" )) не было у нас 2 века цариц, но с неё точно начинать не нужно.



    с чего то нужно начать

    или нами будет мумия управлять из саргофага

  • Myxira

    Myxira
    30 минут назад

    Храмовник

    Tуман

    Ставлю 1/1000, что Путин выиграет выборы.



    Собчак поддержи. Вроде красивая, может чего и сможет

    Троли на выгуле как я понял сеголня, резвятся



    Всегда знала, что у Храмовника дурной вкус.

  • Nikodim

    Nikodim
    29 минут назад

    Дартц

    Nikodim

    Храмовник

    Собчак поддержи. Вроде красивая, может чего и сможет

    Троли на выгуле как я понял сеголня, резвятся



    насчет красоты я бы еще подумал. не, ну теоритически кому то может и нравятся такие формы и с каждой выпитой рюмкой они улучшаются, может по-этому "вроде" )) не было у нас 2 века цариц, но с неё точно начинать не нужно.



    с чего то нужно начать

    или нами будет мумия управлять из саргофага



    у нас, к сожалению, последние лет сто все так и делается: вроде, с чего то, как-нибудь, потом, ну а если... пока такая ментальность существует в головах, что мы хотим от жизни получить, чтобы резко все само собой прекрасно стало? так не бывает. к этому прийти нужно. если перестроимся, появится настоящий лидер. нет - так и будут пастухов на стадо выбирать.



  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    20 минут назад

    Я вот хочу спросить Гыгу, ..

    Скажите, а вот ваша, троллячая кличка – Гыга, записана в журнале троллей рядом с настоящей фамилией?

    Это я спрашиваю потому, что… какому Богу вы будете молиться или к какому пластическому хирургу побежите, когда сменится власть, и пахана упекут за решётку?

  • троль здесь

    троль здесь
    19 минут назад

    Гыга

    троль здесь

    Туж2

    Tуман

    Вот вы злыдни. Выборы Путина - огромная экономия средств. Портреты менять не надо, повара, швеи-мотористки, массажистки, врачи и прочий обслуживающий президента персонал останется прежним. Даже кабинет министров менять не придётся. Те же лица у кормушки, те же расходы на комбикорм.



    не так конечно верно

    Но вот ценник на комбикор высокий,

    З.Ы. Да и жрут до хрена..



    нас же 146 миллионов, что мы не прокормим кучку питинских чинушь? начнём на крайняк больше работать, лишь бы им жилось лучше



    Вот! Мож и ныть некогда станет. И благосостояние свое повысите.

    Зы: Работать, это не то, что армянское радио имеет ввиду



    нам главное благосостояние путинских чинов повысить, мы то потерпим, вот за них переживаю, как они там живут

    представляете, тут нытиков куча развелось

    жалуются что им денег на фрукты не хватает всё стало дороже

    другая на пенсию вышла и говорит, не может прожить на 10 тысяч, от геля для душа и шампуня пришлось отказаться

    другой за марк древний не может платить кредит, тоже ноет

    и все эти бездельники ноют проклинают путина козлова и других, я им пытался объяснить, что мы сверхдержава, что путин сирию будет восстанавливать, что луну надо осваивать, они вообще меня не понимают, обижаются, не патриотично ведут себя, так и за путина голосовать не будут, а проголосуют за какого нибудь зюганова

    вы в каком районе города живёте? надо объяснить этим нытикам про сирию, луну

    что надо устроится на вторую работу,а то они совсем лентяи, на одной работе работают, и хотят жить более менее хорошо

  • троль здесь

    троль здесь
    15 минут назад

    Дартц

    троль здесь

    Туж2

    Tуман

    Вот вы злыдни. Выборы Путина - огромная экономия средств. Портреты менять не надо, повара, швеи-мотористки, массажистки, врачи и прочий обслуживающий президента персонал останется прежним. Даже кабинет министров менять не придётся. Те же лица у кормушки, те же расходы на комбикорм.



    не так конечно верно

    Но вот ценник на комбикор высокий,

    З.Ы. Да и жрут до хрена..



    нас же 146 миллионов, что мы не прокормим кучку питинских чинушь? начнём на крайняк больше работать, лишь бы им жилось лучше



    да куда в них столько влазит

    я лично в шоке



    так они тоже в шоке, стоят на яхте попивают коньячок, и думают, как же там люди живут, наши кормильцы, переживают наверное за нас

  • Гыга

    Гыга
    8 минут назад

    Дартц

    Гыга

    троль здесь

    Туж2

    Tуман

    Вот вы злыдни. Выборы Путина - огромная экономия средств. Портреты менять не надо, повара, швеи-мотористки, массажистки, врачи и прочий обслуживающий президента персонал останется прежним. Даже кабинет министров менять не придётся. Те же лица у кормушки, те же расходы на комбикорм.



    не так конечно верно

    Но вот ценник на комбикор высокий,

    З.Ы. Да и жрут до хрена..



    нас же 146 миллионов, что мы не прокормим кучку питинских чинушь? начнём на крайняк больше работать, лишь бы им жилось лучше



    Вот! Мож и ныть некогда станет. И благосостояние свое повысите.

    Зы: Работать, это не то, что армянское радио имеет ввиду



    а вы чем повысили

    сутками восхваляя власть, которая вас при первобытнообщинном строе жить заставляет и ей молиться?



    Гыыы! Мож мы из разных стран, не? Из УкРуины пишешь? Дык я в России. Живу вполне неплохо. У вас то там понятно, гуляй-поле. Скоро домайданите не то, что до первобытно-общинного, вообще назад на деревья залезите. И хвост отрастет. Сочувствую вам, чо я еще могу сказать? Надо было работать, а не майданить

  • Metalica

    Metalica
    8 минут назад

    "Когда мы учились в институте, жили небогато, подрабатывать приходилось либо челноками, либо – тогда еще казино работали – крупье." ОЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ! Бандиты, крупье, челноки нами и рулят.

  • Гыга

    Гыга
    6 минут назад

    Nikodim

    Храмовник

    Tуман

    Ставлю 1/1000, что Путин выиграет выборы.



    Собчак поддержи. Вроде красивая, может чего и сможет

    Троли на выгуле как я понял сеголня, резвятся



    насчет красоты я бы еще подумал. не, ну теоритически кому то может и нравятся такие формы и с каждой выпитой рюмкой они улучшаются, может по-этому "вроде" )) не было у нас 2 века цариц, но с неё точно начинать не нужно.



    Ёпта! Привиредливый какой. Ну тогда за Беркову проголосуй

  • Дартц

    Дартц
    4 минуты назад



    Гыыы! Мож мы из разных стран, не? Из УкРуины пишешь? Дык я в России. Живу вполне неплохо. У вас то там понятно, гуляй-поле. Скоро домайданите не то, что до первобытно-общинного, вообще назад на деревья залезите. И хвост отрастет. Сочувствую вам, чо я еще могу сказать? Надо было работать, а не майданить



    Да забудьте уже эту фигню с Украиной

    не прокатывает старая отмазка тупости наших правителей

    Просто вы Гыга не знаете что такое ХОРОШО и как оно на вкус

  • Гыга

    Гыга
    4 минуты назад

    Дартц



    Александр Козлов: я был очень рад, когда Путин решил баллотироваться в президенты



    кстати не удивлен

    ракеты падают, иностранцы нас чмырят, страна разваливается

    область наша тоже...не там где надо

    менегеры успешные рулят, чё



    Ну внатуре тут уркаинцы тусуются. Чо скисли то? Ну подумаешь пшеки вас чмырят. Делов то. Вы ж супернация.

  • Дартц

    Дартц
    2 минуты назад

    Metalica

    "Когда мы учились в институте, жили небогато, подрабатывать приходилось либо челноками, либо – тогда еще казино работали – крупье." ОЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ! Бандиты, крупье, челноки нами и рулят.



    странно, что они еще 1913 год не вспоминают

    чувствую дело к этому идет

  • Гыга

    Гыга
    2 минуты назад

    Дартц

    Nikodim

    Храмовник

    Tуман

    Ставлю 1/1000, что Путин выиграет выборы.



    Собчак поддержи. Вроде красивая, может чего и сможет

    Троли на выгуле как я понял сеголня, резвятся



    насчет красоты я бы еще подумал. не, ну теоритически кому то может и нравятся такие формы и с каждой выпитой рюмкой они улучшаются, может по-этому "вроде" )) не было у нас 2 века цариц, но с неё точно начинать не нужно.



    с чего то нужно начать

    или нами будет мумия управлять из саргофага



    Не нравится вам Пеця проспиртованый, выбирите Миху из Одессы. Он на коксе сидит. Мумия из него не получится

  • Гыга

    Гыга
    36 секунд назад

    Nikodim

    Дартц

    Nikodim

    Храмовник

    Собчак поддержи. Вроде красивая, может чего и сможет

    Троли на выгуле как я понял сеголня, резвятся



    насчет красоты я бы еще подумал. не, ну теоритически кому то может и нравятся такие формы и с каждой выпитой рюмкой они улучшаются, может по-этому "вроде" )) не было у нас 2 века цариц, но с неё точно начинать не нужно.



    с чего то нужно начать

    или нами будет мумия управлять из саргофага



    у нас, к сожалению, последние лет сто все так и делается: вроде, с чего то, как-нибудь, потом, ну а если... пока такая ментальность существует в головах, что мы хотим от жизни получить, чтобы резко все само собой прекрасно стало? так не бывает. к этому прийти нужно. если перестроимся, появится настоящий лидер. нет - так и будут пастухов на стадо выбирать.



    Насчет последних ста лет, эт ты загнул. Пока были под Россией вполне неплохо вы жили. А как стали опять самостийными, так и понеслась у вас душа в рай

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