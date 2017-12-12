Полсотни человек погибли из-за техногенных пожаров в Приамурье за 2017 год

Фото: 59.mchs.gov.ru

12 декабря в Благовещенске прошло пленарное совещание, на котором доложили об итогах работы по защите населения Приамурья в 2017 году. Их озвучили зампред правительства Амурской области Алексей Венглинский и начальник ГУ МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин.

В 2017 году в Приамурье произошли три чрезвычайные ситуации техногенного характера, зарегистрировано 1 150 техногенных пожаров. Их количество снизилось по сравнению с 2016 годом – на 9,5 %.

На пожарах в области погибли 50 человек – на 25,4 % меньше, чем в прошлом году.

Снизилось в 2017 году и число зарегистрированных на водных объектах происшествий. Этот показатель составил 42, уменьшившись по сравнению с 2016 годом на 12,5 %. В этих происшествиях погибли 39 человек, еще 56 удалось спасти.

Инспекторы ГИМС в этом году пресекли около 300 нарушений правил пользования маломерными судами.

Пожарно-спасательные формирования участвовали в ликвидации последствий 735 ДТП на дорогах области.

За год в Приамурье во время проверок выявили около 5 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. Из них в итоге были устранены более 4 700 нарушений, то есть 94 %, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.