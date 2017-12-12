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12декабря
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сегодня, 16:20 3

Амурчанка получила рекордную в 2017 году сумму пенсионных накоплений

Амурчанка получила рекордную в 2017 году сумму пенсионных накоплений
Фото: komiinform.ru

В декабре новоявленные амурские пенсионеры стали обладателями рекордных сумм пенсионных накоплений. Так, жительница Свободного получила 242 тысячи рублей к своей декабрьской пенсии, а жительница Магдагачинского района – 217 тысяч рублей.

Это рекордные выплаты, которые перечислили за один раз в текущем году в Амурской области. В общей сложности 11 декабря Пенсионный фонд перечислил 8 миллионов рублей, их получили 434 амурских пенсионера, вышедших на заслуженный отдых в октябре.

Еще 26 пенсионеров получили выплаты на сумму 100 тысяч рублей и больше. В их числе – жители Благовещенска, Свободного, Зеи и Тынды. Суммы выплат у всех разные, в зависимости от прежней заработной платы, стажа и уплаченных работодателем страховых взносов.

Отмечается, что причины роста выплат накопительной части просты – на досрочную пенсию по разным основаниям (северный стаж, льготные профессии) начинают выходить люди 1967-1968 годов рождения, за которых накопительная часть уплачивалась беспрерывно с 2002 года. В отличие от более старшего поколения (мужчины 1953 года рождения и моложе, женщины 1957 года рождения и моложе), для них тариф отчислений постепенно увеличивался с 3 до 6 % от фонда оплаты труда.

Второй фактор – участие в государственной программе софинансирования, когда можно было делать взносы, а государство удваивало эти суммы. Таких в числе декабрьских рекордсменов – большинство, сообщает пресс-служба амурского отделения Пенсионного фонда.

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#Пенсионный фонд #финансы

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Комментарии
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  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    23 минуты назад

    Я уже на пенсии, но накопления еще не получала, надо срочно идти писать заявление на выплату? Или можно написать и в следующем году?

  • alex 3

    alex 3
    19 минут назад

    217 тысяч рублей!? 3600$ Каков стаж работы этого человека? Вы все считаете что это достойная сумма и на нее можно что то купить? Ей этого даже достойную путевку в дом отдыха не купить! Это позор страны.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    15 минут назад

    alex 3217 тысяч рублей!? 3600$ Каков стаж работы этого человека? Вы все считаете что это достойная сумма и на нее можно что то купить? Ей этого даже достойную путевку в дом отдыха не купить! Это позор страны.


    А до этого кто-то, выходя на пенсию, получал единовременные выплаты? Это за период с 2002 до, кажется, 2013.

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