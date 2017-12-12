В Амурском педколледже готовят спортивных судей

Студентов Амурского педагогического колледжа обучают профессии спортивного судьи. На занятиях они постигают особенности и правила соревнований разных видов спорта. Закрепить теорию на практике помогают внутренние, городские и школьные состязания.

Учитель физкультуры 25-й гимназии – в прошлом выпускник Амурского педагогического колледжа – сейчас судья многих спортивных соревнований. Сергей Аугустинайтис сам играет в баскетбол и знает, что порой позволяют себе соперники ради победы. Он контролирует, чтобы не было ударов по ногам, подножек и других фолов.

«Я уже как бы опыта поднабрался, привык. Поэтому я умею себя контролировать. В игре разные ситуации происходят, я спокойно остановился, показал. Если игрок подходит, спрашивает, я объясняю. То есть я стараюсь четко, грамотно объяснить, за что я дал фол», – поделился спортивный судья, учитель физкультуры гимназии № 25 Сергей Аугустинайтис.

Квалификацию спортивного судьи получают все студенты физкультурного отделения педколледжа. Особенности различных видов спорта, правила проведения соревнований им преподают со второго курса. Студентов учат разбираться в волейболе, футболе, легкой атлетике, спортивном ориентировании – всего в восьми видах спорта. Одни судят в поле, другие пробуют себя секретарями.

«Основная задача – вести счет, записывать фолы. Но главное здесь не путаться, и тогда все будет хорошо. Если все вести внимательно, то не трудно. Бывают споры, разногласия. Мне с самого детства нравится спорт. Поэтому у меня была направленность физкультурная. Дальше хочу пойти на высшее, а там посмотрим», – сказала студентка Амурского педагогического колледжа Виктория Дзюба.

Какой вид спорта оценивать профессионально, учащиеся выбирают сами. Заканчивая колледж, они получают удостоверение судьи по своей спортивной дисциплине.

«Судья должен быть беспристрастным, судья должен быть понимающим, снисходительным. При любом нарушении правил должны быть объективная и субъективная оценка. Мы учим детей, чтобы они были и объективными, и субъективными. То есть индивидуальный подход к каждому ребенку в любой ситуации. Нужен все-таки талант какой-то, особенно, чтобы стать детским судьей», – отметил преподаватель спортивных игр Амурского педагогического колледжа Ирина Громоглазова.

Сейчас на отделении физической культуры Амурского педагогического колледжа обучаются 360 студентов. Большинство получают образование педагога по физической культуре. 100 студентов изучают адаптивную физкультуру.