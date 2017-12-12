В Роскосмосе объявили о переносе третьего пуска с Восточного на январь

«Да, 22 декабря с Восточного пуска не будет, надо все проверить. Вместе с тем ошибка в алгоритме, которая допущена при запуске "Союза" с разгонным блоком "Фрегат" с Восточного, не распространяется на Байконур, Плесецк и космодром Куру во Французской Гвиане, поскольку азимутов, повернутых на 180 градусов, кроме как при запусках с Восточного, просто не существует. Ошибка была допущена только при запуске отсюда и только при выводе спутников "Фрегатом" на солнечно-синхронную орбиту, в другом месте она просто не могла произойти», – заявил Александр Иванов.

Исправление софта, по мнению Иванова, не займет много времени. Но время уйдет на проверки и различные согласования между предприятиями-смежниками и Роскосмосом, поэтому существующий график подготовки к пуску позволяет осуществить его только после 25 января 2018 года.

«Лечится все это достаточно просто: работой над программным обеспечением, его отладками и новыми методами проверок результата и в ЦНИИмаше, и в НПЦ АП. Это не металл, это не двигатели, не перепайка и не перештамповка. Исходные данные дает НПО имени Лавочкина, а программное обеспечение разрабатывает НПЦ АП», – отметил замгендиректора.

Кто виноват в неудачном запуске, прояснит спецкомиссия, которую возглавит Игорь Комаров, глава Роскосмоса. Она определит меру ответственности специалистов за произошедшее, проверит, все ли процедуры при подготовке к этому пуску были соблюдены, где оказались нарушены регламенты. Выводы будут сделаны до конца декабря, пообещал глава Роскосмоса.

Как сообщало Амур.инфо, второй по счету пуск ракеты с космодрома Восточный 28 ноября завершился неудачей: были потеряны все выводимые на орбиту спутники.

12 декабря в Роскосмосе назвали официальную причину неудачного пуска. Нештатную ситуацию вызвало «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя». Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз-Фрегат».