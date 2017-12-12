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Власти Приамурья проводят прием граждан в рамках общероссийской акции

Власти Приамурья проводят прием граждан в рамках общероссийской акции
Фото: alupka24.ru

В День Конституции РФ, 12 декабря, Благовещенск присоединился к Общероссийскому дню приема граждан, который проводится с 2013 года. Государственные чиновники ведут прием с 12 до 20 часов. Амурчане могут прийти на прием, сделать звонок либо изложить вопрос по видеоконференцсвязи, если есть такая возможность.

Общероссийский день приема граждан введен во всех приемных президента РФ, государственных органах и органах местного самоуправления по поручению президента РФ, сообщила замруководителя аппарата губернатора и правительства, начальник управления по контролю и рассмотрению обращений граждан Ольга Довлатбегова.

«Смысл его заключается в том, что любой обратившийся со своим вопросам гражданин получил разъяснение в тот же день, – пояснила Ольга Владимировна. – Для этого во время приема поддерживается связь со всеми регионами России. Чиновники, ведущие прием, могут сразу связаться с должностным лицом, в компетенцию которого входит решение вопроса».

Для того, чтобы попасть на прием, гражданину необходимо иметь паспорт, удостоверяющий его личность. Также желательно иметь все документы, относящиеся к сути его вопроса, чтобы вопрос рассмотрели по существу. На прием можно было записаться предварительно, но можно прийти и без предварительной записи.

Зампред областного правительства Ольга Лысенко рассказала, что в правительстве ведут прием все заместители председателя правительства, все органы государственной власти – на местах.

В администрации Благовещенска пояснили, что прием проходит централизованно по адресу: улица Ленина, 133, кабинет 106. «Заявитель обращается в отдел по работе с обращениями граждан, сотрудники отдела заводят карточку приема, выясняют суть вопроса. Затем заявителю придется немного подождать. К нему выйдет начальник управления, в полномочия которого входит вопрос, и проводит прием», – рассказала начальник управления по документационному обеспечению Светлана Кобелева.

Встречи с гражданами будут идти до 20 часов. Если заявители придут слишком поздно, то для них заведут карточку отложенного приема, будет оговорено отдельное время, и прием всё равно состоится.

Прием граждан проводят и в областном управлении Федеральной службы судебных приставов по Амурской области. Его ведут и. о. руководителя, его заместители, начальники отделов аппарата управления, а также сотрудники городских и районных отделов судебных приставов. Предварительная запись граждан, желающих получить правовую помощь, производится по телефону 8(4162)52-12-05.

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#городская власть #областная власть

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