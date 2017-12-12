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В Роскосмосе назвали официальную причину неудачного пуска с Восточного

В Роскосмосе назвали официальную причину неудачного пуска с Восточного
Фото: fortune.com

Роскосмос озвучил результаты работы аварийной комиссии, которая изучала причины неудачного ноябрьского пуска с космодрома Восточный. Оказалось, что нештатную ситуацию вызвало «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя».

Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз-Фрегат».

С космодрома Восточный 28 ноября запустили ракету-носитель (РН) «Союз-2.1б» с разгонным блоком (РБ) «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» и попутной полезной нагрузкой. Ракета-носитель, по словам специалистов, отработала штатно, ошибок в полётных заданиях РН и РБ не выявлено. Космическая головная часть (разгонный блок и полезная нагрузка) была выведена в расчётную точку.

Когда космическая головная часть отделилась от ракеты-носителя, система управления разгонного блока начала выдавать управляющее воздействие на разворот орбитального блока в требуемое угловое положение – начался процесс пространственной ориентации разгонного блока. В этот период средства телеметрии зафиксировали нештатное угловое положение разгонного блока, который ушёл с расчётной траектории после включения маршевых двигателей.

Специалисты Роскосмоса утверждают, что «Фрегат» – надежный универсальный разгонный блок. 61 раз он успешно выводил полезную нагрузку с трёх космодромов – Байконур, Плесецк, Куру – Французская Гвиана – и доставил на целевые орбиты более 200 космических аппаратов, . Баллистическая траектория выведения с космодрома Восточный прошла необходимую экспертизу и была рассчитана в строгом соответствии с регламентами, существующими в отечественной ракетно-космической отрасли.

Но сочетание параметров – стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока – сложилось такое, которое не встречалось ранее. Поэтому оно не было выявлено при проведённой наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам.

Члены комиссии, созданной для расследования причин аварии, провели всесторонний анализ и сделали вывод, что проявление этой некорректности алгоритма могло и не произойти при запуске с космодрома Восточный этой же полезной нагрузки с этим же разгонным блоком, на этой же ракете-носителе. Пуск прошёл бы штатно, например, летом, либо в случае, если бы районы падения отделяемых частей ракеты-носителя лежали в стороне от выбранных.

Чтобы исправить ситуацию, проведут корректировку алгоритма системы управления пространственной ориентацией разгонного блока «Фрегат» и существующих регламентов. Уже даны поручения по разработке новых современных комплексных методик имитации и контроля полетных характеристик средств выведения.

Отдельная комиссия подготовит предложения по оценке ответственности должностных лиц за решения, повлиявшие на полноту предстартовой отработки миссии.

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#космодром #космос

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Комментарии
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    45 минут назад

    Оказалось, что нештатную ситуацию вызвало «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя».

    Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз-Фрегат». - За эту формулировку неплохо на нары кого нибудь отправить. На статью мошенничество наформулировали.

  • Попов Олег

    Попов Олег
    11 минут назад

    пизит оф комиссия...лучше неофициальную причину озвучить тогда...

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