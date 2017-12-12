Школьники со всех районов Приамурья сняли видео ко Дню Конституции

Ко Дню Конституции амурские школьники организовали праздничный флешмоб. Учащиеся разных возрастов сняли на видео, как они по очереди зачитывают статьи Конституции РФ. На кадрах один населенный пункт Приамурья сменяет другой.

Участие в съёмках приняли школьники со всех районов области, а также ученики из Благовещенска, Прогресса, Циолковского, Белогорска, Шимановска, Зеи, Тынды, Свободного.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. 24 года назад всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указами президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником.

В этот день выдающихся деятелей права награждают медалями, почетными грамотами и памятными подарками. Активно проводятся акции и мероприятия, устроенные общественными движениями.

В Благовещенске праздник отметят в разных учреждениях. Так, городские библиотеки, отделения Городского дома культуры приглашают благовещенцев принять участие во всевозможных познавательных беседах, игровых программах, информационных часах, где сотрудники расскажут об основном Законе Российской Федерации, истории его создания, в рамках которых также любой горожанин, независимо от возраста, сможет проверить свои знания о Конституции. Мероприятия пройдут не только на базе учреждений культуры, но и в школах города.

Классные часы и информационные беседы, посвящённые празднику, пройдут для учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования и участников клубных формирований Общественно-культурного центра и его филиалов.

Кроме того, в каждой библиотеке города оформлены книжно-журнальные выставки, посвящённые Конституции РФ, государственной символике.

12 декабря в 12:00 в гимназии № 1 торжественно вручили паспорта горожанам, достигшим 14-летнего возраста.