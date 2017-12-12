«Дальневосточный экспресс» в Москве перевезет до 2,5 миллиона пассажиров

«Дальневосточный экспресс», запущенный в московском метрополитене в рамках Дней Дальнего Востока, перевезет за два месяца, по разным оценкам, от одного до 2,5 миллиона жителей и гостей столицы. Власти рассчитывают, что кто-то из пассажиров вдохновится настолько, что захочет приехать на Дальний Восток.

По подсчетам начальника ГУП «Московский метрополитен» Виктора Козловского, за два месяца работы «Дальневосточный экспресс» успеет перевезти более миллиона человек. Такая информация опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Эта цифра несколько расходится с информацией на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. По их данным, познакомиться с макрорегионом, прокатившись на поезде, смогут около 2,5 миллиона человек.

Фото: www.mos.ru

Вагоны оформлены таким образом, чтобы продвигать регионы ДФО в центральной части России. Снаружи на них изображены основные символы регионов, а внутри размещена общая информация, описаны инвестиционные проекты, туристические возможности и гастрономические предпочтения. На вагоне Амурской области изображены лотосы, соя, амурский тигр, космодром Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС.

Фото: министерство ВЭСТиП

«И сегодняшний поезд, и Дальневосточная ярмарка, и Дни Дальнего Востока – все это направлено на одну цель: сделать ближе наш Дальний Восток, чтобы москвичи его узнали, почувствовали, прикоснулись к нему пока здесь, ощутили желание приехать, увидеть своими глазами, чтобы у кого-то возникла мечта связать свою судьбу с Дальним Востоком», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Если бы я был москвичом, то я тут же взял и поехал на Дальний Восток, хотя бы съездил и посмотрел для начала. Думаю, это очень хорошая идея. Она будет иметь продолжение. Думаю, что люди захотят приехать и посмотреть Дальний Восток вначале как туристы. А потом кто-то и останется», – пошел дальше в своих мечтах губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Я хочу, чтобы больше москвичей знало, что Дальний Восток России стремительно развивается. Сегодня 26 процентов иностранных инвестиций, которые поступают в Россию, приходятся на Дальний Восток. Регион развивается темпами примерно в два раза выше среднероссийских уже четыре последних года. Там образуются десятки тысяч новых рабочих мест, строятся новые предприятия. Я хочу, чтобы люди знали, что это прекрасный край, что там можно найти работу, посмотрели на замечательные фотографии», — сообщил во время церемонии запуска поезда полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Фото: министерство ВЭСТиП

Запуск поезда . Тематический поезд, представляющий 9 регионов Дальнего Востока, начал курсировать в московском метрополитене 11 декабря и приурочен к масштабному мероприятию – Дни Дальнего Востока в Москве. Для движения экспресса выбрали Таганско-Краснопресненскую линию. Ее называют одной из самых востребованных среди пассажиров.

Дальневосточная ярмарка открылась 8 декабря на Тверской площади. Здесь можно купить продукты питания, привезенные из регионов, в частности – амурский мед и соевое мясо с тофу. 14 декабря в Экспоцентре можно будет увидеть самые зрелищные моменты – в частности, прогуляться по виртуальному космодрому и строящемуся мосту через Амур.