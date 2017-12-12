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сегодня, 13:21 0

Ветрено и немного снежно: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря

Ветрено и немного снежно: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря
Фото: www.goodfon.ru

В Амурской области 13 декабря установится переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами его порывы составят 8-13 метров в секунду.

Температура ночью по южным и центральным районам составит минус 20…25 градусов, днем – минус 13…18. На севере области ночью термометры покажут 21…26 градусов ниже нуля, местами – минус 30…35. Днем в северных районах температура составит минус 16…21, местами – минус 23…28.

В Благовещенске 13 декабря ночью и днём установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер ночью усилится до 8-13 метров в секунду – сказываются последствия хабаровского циклона, – днем – до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 20…22 градуса мороза, днем – минус 13…15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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