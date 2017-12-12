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12декабря
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сегодня, 13:23 0

В новогодние праздники в Приамурье проведут 11 000 мероприятий

В новогодние праздники в Приамурье проведут 11 000 мероприятий

Праздновать Новый год в Амурской области будут в два раза масштабнее, чем в прошлом году. В области пройдет 11 тысяч мероприятий. Подготовку к празднику обсудили в областном правительстве.

В конце 2017-го проводят Год экологии и встретят «десятилетие детства». Эту тематику учтут при составлении сценариев во всех муниципалитетах. 2018 год станет особенным для Приамурья – область отметит 160-летие со дня образования. К 15 декабря во всех районах появятся баннеры с единым логотипом юбилея.

В населенных пунктах уже начали украшать площади и улицы. На новогодних площадках установят горки и снежные фигуры. По области планируется залить 290 катков и открытых хоккейных коробок – это на 26 больше, чем было в прошлом году. Праздничные мероприятия пройдут на площадях, стадионах, в учреждениях образования и культуры.

Пригласительные на традиционные «Губенаторские ёлки» получат 478 детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских домов и приютов, 300 бесплатных билетов на мероприятия в областной филармонии получат одарённые дети. На общероссийскую новогоднюю елку в Кремле 26 декабря отправятся 17 юных амурчан.

«Наша с вами задача – подарить амурчанам праздник. Он должен быть не только ярким, но и комфортным и обязательно безопасным. Поэтому к проведению всех мероприятий от украшения площадей до инспекции по линии Роспотребнадзора необходимо относиться с максимальной ответственностью. Я лично намерен контролировать ход подготовки и выполнение планов в каждом отдельном муниципальном образовании», – подчеркнул Александр Козлов.

Обговорили на совещании и вопросы бесперебойной работы медицинских учреждений в праздничные дни.

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#Новый год #праздники

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