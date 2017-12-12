Три амурских студента выиграли гранты всероссийского конкурса

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Проекты трех амурских студентов получили финансовую поддержку Росмолодежи. Ребята выиграли гранты заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Лияна Барнасян получила на свой благотворительный проект «Люди добра» 300 тысяч рублей, Алексей Безруков с социальным молодежным проектом «Лофт "БАZА"» выиграл 150 тысяч рублей. Столько же – 150 тысяч – получил Александр Мирошник на реализацию проекта «Дальневосточная Школа СНО», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Лияна Барнасян рассказала ИА «Амур.инфо», что ее проект предполагает три этапа. При помощи активной молодежи будет проведена серия мероприятий, все собранные средства пойдут на благотворительность.

«Первый этап – это мастер-классы. К примеру, мы можем пригласить визажиста, который будет вести площадку за определенную сумму, но он себе никаких средств при этом не возьмет, а все деньги пойдут на благотворительность. Помимо этой площадки, будут и другие, например, правополушарное рисование.

Следующий этап – ярмарка добрых дел. Люди будут продавать всё, что смогут сделать своими руками. Ярмарка будет проходить в одном из вузов города или в нескольких в один и тот же день. Все собранные деньги также пойдут на благотворительность.

Заключительный этап – концерт "Во имя добра". Все собранные за билеты деньги также идут на благотворительность. В концерте будут участвовать творческие коллективы со всего города», – сказала Лияна Барнасян.

Она уточнила, что мастер-классы пройдут в Благовещенске в феврале 2018 года. Весной состоится ярмарка добрых дел, а в ноябре будущего года – концерт.