Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:12 1

В Благовещенске жильцов возмутила установка вышки сотовой связи во дворе

В Благовещенске жильцов возмутила установка вышки сотовой связи во дворе

Жители нескольких домов в Благовещенске возмутились тем, что у них – прямо на крыше гаража – один из сотовых операторов решил установить вышку. Практически сразу она вызвала интерес у полиции, спасателей и СМИ, сообщает ИА «Сканер».

Сооружение установлено во дворе дома № 49 по улице Зейской. Местные жители усомнились в законности такой установки и в том, что вышка безопасна. Они опасаются, что она может упасть или негативно сказаться на здоровье людей.

Представители сотового оператора сообщили, что место для установки вышки было выбрано не случайно: жители этого района жаловались компании на низкое качество связи. Сотовую антенну поставили, чтобы закрыть так называемое пятно в связи.

«Для установки этого объекта был заключен договор на размещение оборудования с собственником здания, – добавили в компании. – Все объекты возводятся в соответствии с нормативными актами и регламентами. Их контролирует Роспотребнадзор – как проектирование, так и эксплуатацию».

В городское управление ЖКХ жильцы направили письмо. Сейчас проводится проверка, есть ли нарушения в установке антенны.

Просмотров всего: 293

#происшествия #связь

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Кварц

    Кварц
    18 секунд назад

    Договор с собственником. Всё замечательно, всем удобно. Оператору - лучше связь, больше абонентов. Собственнику - будет получать арендную плату от сотового оператора, тысяч 20-25 в месяц, жильцам - устойчивые соединения. Ну жить в радиополе не очень, но вред для здоровья от пьянства, наркоты, табака и пива не сравнить с вредом от вышки.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Осужден житель Свободного, ранивший полицейского осколком бутылки

Общество 4

Сотрудники Роскосмоса начали пилить фрагменты ракеты «Союз-2.1б»

Происшествия

Из-за снегопада в Хабаровске отменили занятия в школах и вылеты самолетов
Общество 10

Роскосмос завершил расследование неудачного пуска с Восточного