В Благовещенске жильцов возмутила установка вышки сотовой связи во дворе

Жители нескольких домов в Благовещенске возмутились тем, что у них – прямо на крыше гаража – один из сотовых операторов решил установить вышку. Практически сразу она вызвала интерес у полиции, спасателей и СМИ, сообщает ИА «Сканер».

Сооружение установлено во дворе дома № 49 по улице Зейской. Местные жители усомнились в законности такой установки и в том, что вышка безопасна. Они опасаются, что она может упасть или негативно сказаться на здоровье людей.

Представители сотового оператора сообщили, что место для установки вышки было выбрано не случайно: жители этого района жаловались компании на низкое качество связи. Сотовую антенну поставили, чтобы закрыть так называемое пятно в связи.

«Для установки этого объекта был заключен договор на размещение оборудования с собственником здания, – добавили в компании. – Все объекты возводятся в соответствии с нормативными актами и регламентами. Их контролирует Роспотребнадзор – как проектирование, так и эксплуатацию».

В городское управление ЖКХ жильцы направили письмо. Сейчас проводится проверка, есть ли нарушения в установке антенны.