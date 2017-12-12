Спикер амурского заксобрания Дьяконов занял 82 место в медиарейтинге

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В медиарейтинге за ноябрь 2017 года, который составили среди глав законодательных органов субъектов РФ, председатель амурского заксобрания Константин Дьяконов занял 82 место. Ниже него оказались только коллеги с Чукотки, из Марий Эл и Сахалинской области. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

Авторы исследования поясняют, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Лидерами рейтинга стали главы законодательных органов Москвы, Татарстана и Крыма. Самый медийный глава в ДФО – представитель Республики Саха(Якутия) Александр Жирков. Он находится на 16 месте и за месяц поднялся на девять позиций. За ним идет коллега из Приморья Александр Ролик, который опустился на 11 пунктов. Замыкает тройку дальневосточных лидеров Сергей Абрамов из Магаданской области – 32 место.

Спикер Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов также сбавил позиции за месяц и с октября опустился на девять позиций.

Однако самое невероятное падение у председателя Сахалинской областной Думы Андрея Хапочкина. Он не просто занимает последнее место, у него у единственного медиаиндекс не положительный, а отрицательный. Повлияло на это история с доходами от проекта «Сахалин–2». СМИ сообщали, что Хапочкин направил в Госдуму позитивный отзыв на проект федерального бюджета, в то время как большинство сахалинских депутатов оценили его негативно. Возражения вызвало намерение правительства оставлять области лишь 25 % от дохода проекта «Сахалин-2» вместо 75 %. В регионе начался сбор подписей граждан за снятие Андрея Хапочкина с поста спикера, также был направлен запрос по этому поводу в Генпрокуратуру.