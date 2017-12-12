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сегодня, 11:24 0

Осужден житель Свободного, ранивший полицейского осколком бутылки

Осужден житель Свободного, ранивший полицейского осколком бутылки
Фото: amur.spravedlivo.ru

В Свободном суд вынес обвинительный приговор 32-летнему жителю города. Мужчина был признан виновным в нападении на полицейского – он ранил стража порядка осколком бутылки.

Когда случилось нападение, не уточняется. Как сообщается на сайте Свободненского городского суда, полицейские установили причастность к краже жителя Свободного. Стражи порядка прибыли к нему домой, чтобы доставить его в отдел для разбирательства. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться.

Один из сотрудников догнал его. Тогда свободненец ударил сотрудника и вновь попытался убежать, но это ему не удалось. Горожанин вновь атаковал полицейского, а затем подобрал осколок стеклянной бутылки и ранил стража порядка.

Подсудимый полностью признал себя виновным в совершении преступления. Суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил его к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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#закон #происшествия #Свободный #суды

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