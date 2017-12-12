Циклон, обрушившийся на Хабаровск, меняет погоду и в Приамурье

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В понедельник, 11 декабря, в Хабаровске выпала полумесячная норма осадков, возникли перебои с работой общественного транспорта, были задержаны авиарейсы. Во вторник, 12 декабря, в краевом центре отменили занятия в школе. Циклон движется дальше, и, по сообщениям синоптиков, он уже влияет на погоду в Амурской области.

«Воздействие циклона уже ощущается,– пояснили в Амурском гидрометцентре. – Прежде всего это проявляется в усилении ветра и росте температуры. Если несколько дней назад в Благовещенске по утрам температура была до минус 30 градусов, то сейчас она составляет минус 19-20 градусов».

Обильных осадков в столице Приамурья не ожидается. Снег, если и пройдет, то только в восточных районах области, сообщают синоптики. Ожидается, что воздействие циклона на погоду в области продлится два-три дня.