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12декабря
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сегодня, 11:14 4

Сотрудники Роскосмоса начали пилить фрагменты ракеты «Союз-2.1б»

Сотрудники Роскосмоса начали пилить фрагменты ракеты «Союз-2.1б»
Фото: Guns.ru

В Амурской области специалисты Роскосмоса приступили к распилу частей ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей с Восточного 28 ноября. До окончания работ по распилу и вывозу жить специалисты будут в охотничьем зимовье.

Все необходимое сотрудники Роскосмоса привезли с собой. О вывозе фрагментов речь пока не идет, уточнил глава Зейского района Андрей Ложечкин. Основываясь на опыте прошлых лет, он предположил, что на завершение всех работ уйдет около двух недель.

Как сообщало Амур.инфо, все четыре фрагмента первой ступени ракеты-носителя упали в Тындинском районе. Рядом с обломками подготовили вертолетные площадки. Транспортировать распиленные части будут по воздуху в специальных сетях. Принимать их будут на подготовленном полигоне в 10 километрах от города Зеия. Потом на машинах их отвезут в Циолковский.

Тем временем аварийная комиссия, созданная в Роскосмосе, завершила работу по анализу нештатного пуска с космодрома Восточный, когда ракета-носитель «Союз-2.1б» не смогла доставить на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-1 и 18 малых космических аппаратов. Космическую неудачу объясняют проблемами в работе разгонного блока «Фрегат». Имена ответственных обещают назвать позже.

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#жизнь #космодром #космос #происшествия

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    распил продолжаецо, ну

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    53 минуты назад

    И тут распил. Трвндец.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    45 минут назад

    Поржал с заголовка ))

    Хорошо что не с той, которая ожидает своей очереди на стартовой стол.

  • Crasy

    Crasy
    41 минута назад

    Заголовок - огонь. А главное, точно отражает суть роисськага чиновничества

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