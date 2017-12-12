Сотрудники Роскосмоса начали пилить фрагменты ракеты «Союз-2.1б»

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Все необходимое сотрудники Роскосмоса привезли с собой. О вывозе фрагментов речь пока не идет, уточнил глава Зейского района Андрей Ложечкин. Основываясь на опыте прошлых лет, он предположил, что на завершение всех работ уйдет около двух недель.

Как сообщало Амур.инфо, все четыре фрагмента первой ступени ракеты-носителя упали в Тындинском районе. Рядом с обломками подготовили вертолетные площадки. Транспортировать распиленные части будут по воздуху в специальных сетях. Принимать их будут на подготовленном полигоне в 10 километрах от города Зеия. Потом на машинах их отвезут в Циолковский.

Тем временем аварийная комиссия, созданная в Роскосмосе, завершила работу по анализу нештатного пуска с космодрома Восточный, когда ракета-носитель «Союз-2.1б» не смогла доставить на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-1 и 18 малых космических аппаратов. Космическую неудачу объясняют проблемами в работе разгонного блока «Фрегат». Имена ответственных обещают назвать позже.