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Благовещенск хотят окружить «зеленым щитом»

Благовещенск хотят окружить «зеленым щитом»
Фото: onf.ru

В Благовещенске прошло общественное обсуждение нового экологического проекта. ОНФ предлагает создать вокруг Благовещенска своеобразный «зеленый щит» – лесопарковый зеленый пояс. Большинство собравшихся эту инициативу поддержали.

В октябре 2017 года активисты ОНФ направили в общественную палату Амурской области ходатайство о создании в Благовещенске «зеленого щита» с приложением перечня территорий и их схем. Этот вопрос эксперты Народного фронта, областные и муниципальные чиновники прорабатывали в течение года. В итоге сочли возможным включить в перечень объектов лесопаркового защитного пояса четыре земельных участка общей площадью 22 гектара.

К территориям лесопаркового защитного пояса разработчики проекта отнесли сквер Центра эстетического воспитания детей имени Белоглазова, Городской и Первомайский парки, парк Мира, где расположены старовозрастные искусственные насаждения и участки естественных пойменных лесов, произрастают краснокнижные виды деревьев.

Инициатива ОНФ вызвала дискуссию участников общественных обсуждений, которые состоялись в большом зале Законодательного собрания Амурской области. Звучали мнения «за» и «против». Позиция «против» основывалась на несоответствии предложенных экспертами-экологами объектов формальным категориям отнесения насаждений к лесопарковым зеленым поясам. В поддержку проекта высказались представители министерств природных ресурсов, лесного хозяйства и пожарной безопасности области, а также ряд граждан и общественных деятелей.

Член регионального штаба ОНФ в Амурской области Евгений Тарлаков призвал оппонентов не отклонять решение серьезного вопроса на неопределенное время. «Инициатива будет рассматриваться народными избранниками на профильных комиссиях, – сказал он. – Депутаты дадут и правовую оценку проекту Народного фронта. Всем амурским экологам сейчас необходимо объединить усилия и совместно поработать на законодательном уровне, но не останавливать процесс в самом его начале».

Представитель министра природных ресурсов Амурской области подчеркнул, что региональное отделение ОНФ обратилось к общественности с предложением, реализация которого окажет положительное влияние на весь город. Была высказана уверенность, что сообща есть возможность преодолеть трудности и сформировать вокруг Благовещенска широкий, надежный и необходимый зеленый пояс, говорится на сайте ОНФ.

По итогам слушаний большинство участников поддержали ходатайство регионального отделения ОНФ по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг города. В ближайшее время проект направят на рассмотрение в Законодательное собрание Амурской области.

«"Зеленый щит" окажет положительное влияние на экологию Благовещенска, поможет сохранить городские лесные массивы и установит полный запрет на проведение сплошных рубок, хозяйственных и иных работ в границах защитного пояса», – отметила член регионального штаба ОНФ в Амурской области Екатерина Суняйкина.

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#жизнь #заксобрание #природа

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Комментарии
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  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Не только парки и скверы надо обновлять, но и по всему городу. А то обрубки тополей вообще не о чем. В центре бы побольше деревьев а то только торговые центры и тротуарная плитка

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Я уж было подумала, что правда зеленый щит создадут. А тут год комиссия работала над предложением действующие лесопарковые зоны обозвать зеленым щитом. Никак финансирование другое.

  • ЛисНик

    ЛисНик
    1 час назад

    Что от этого измениться? Площадь зеленой зоны не увеличиться. Новых лесных культур посажено не будет. Просто существующие парки назовут "зеленым щитом"....

  • Страйкер

    Страйкер
    55 минут назад

    попа позвать не забыть главное освятить на всякий случай, понта естественно никакого, но можно хоть спереть потом на кого если, какой прокол

  • Кварц

    Кварц
    46 минут назад

    "К территориям лесопаркового защитного пояса разработчики проекта отнесли сквер Центра эстетического воспитания детей имени Белоглазова, Городской и Первомайский парки, парк Мира, где расположены старовозрастные искусственные насаждения и участки естественных пойменных лесов, произрастают краснокнижные виды деревьев". Сначала вырубают Первомайский парк, а потом там же размещают "Зеленый щит". Убейте, не вижу логики! Уничтожают взрослые насаждения. Высаживают прутики, которые "щитом" станут через 50 лет.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    41 минута назад

    Какой нахрен щит? Каждый год в городе спиливают сотни, тысячи деревьев. Это тысячи квадратных метров листвы, которая чистила. А в замен посадить забыли. Каждый спиленный, засохший, столб в городе. Площадь Тополя около 40 кв.м. Когда пилили, пилили километры зеленой площади. Тип обрезки, который применяют в городе, так и называется офитциально-ВАРВАРСКИЙ! Пенек. После такой обрезки деревья долго не тянут.

    В промышленных городах именно тополь является настоящим "спасителем" для наших легких. Судите сами: только одно дерево способно уловить до 30 килограммов пыли в год. Да и одно дерево будет производить кислорода в три раза больше, чем, скажем, то же дерево липы. Сам же тополь поглощает углекислый газ просто в гигантских количествах. Тонны пыли, грязи мы себе обеспечили. Вернее варвары безголовые. Все с согласия власти города.

  • Монстриха

    Монстриха
    19 минут назад

    Давно пора озеленять, а то строить строим ,а место под скверы и парки не предусматриваются.Вон в Хабаровске как у них летом красиво, везде скверики. Хоть загородом будет красота.

  • Dodi

    Dodi
    8 минут назад

    Предлагаю восстановить вырубленную берёзовую рощу в микрахе.

    Нам такие храмы не нужны,

    на берёзовых пеньках да на "гуане" построенных.

    Наплевали на мнение народа, достойнее места для храма не нашли.

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