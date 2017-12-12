Благовещенск хотят окружить «зеленым щитом»

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В Благовещенске прошло общественное обсуждение нового экологического проекта. ОНФ предлагает создать вокруг Благовещенска своеобразный «зеленый щит» – лесопарковый зеленый пояс. Большинство собравшихся эту инициативу поддержали.

В октябре 2017 года активисты ОНФ направили в общественную палату Амурской области ходатайство о создании в Благовещенске «зеленого щита» с приложением перечня территорий и их схем. Этот вопрос эксперты Народного фронта, областные и муниципальные чиновники прорабатывали в течение года. В итоге сочли возможным включить в перечень объектов лесопаркового защитного пояса четыре земельных участка общей площадью 22 гектара.

К территориям лесопаркового защитного пояса разработчики проекта отнесли сквер Центра эстетического воспитания детей имени Белоглазова, Городской и Первомайский парки, парк Мира, где расположены старовозрастные искусственные насаждения и участки естественных пойменных лесов, произрастают краснокнижные виды деревьев.

Инициатива ОНФ вызвала дискуссию участников общественных обсуждений, которые состоялись в большом зале Законодательного собрания Амурской области. Звучали мнения «за» и «против». Позиция «против» основывалась на несоответствии предложенных экспертами-экологами объектов формальным категориям отнесения насаждений к лесопарковым зеленым поясам. В поддержку проекта высказались представители министерств природных ресурсов, лесного хозяйства и пожарной безопасности области, а также ряд граждан и общественных деятелей.

Член регионального штаба ОНФ в Амурской области Евгений Тарлаков призвал оппонентов не отклонять решение серьезного вопроса на неопределенное время. «Инициатива будет рассматриваться народными избранниками на профильных комиссиях, – сказал он. – Депутаты дадут и правовую оценку проекту Народного фронта. Всем амурским экологам сейчас необходимо объединить усилия и совместно поработать на законодательном уровне, но не останавливать процесс в самом его начале».

Представитель министра природных ресурсов Амурской области подчеркнул, что региональное отделение ОНФ обратилось к общественности с предложением, реализация которого окажет положительное влияние на весь город. Была высказана уверенность, что сообща есть возможность преодолеть трудности и сформировать вокруг Благовещенска широкий, надежный и необходимый зеленый пояс, говорится на сайте ОНФ.

По итогам слушаний большинство участников поддержали ходатайство регионального отделения ОНФ по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг города. В ближайшее время проект направят на рассмотрение в Законодательное собрание Амурской области.

«"Зеленый щит" окажет положительное влияние на экологию Благовещенска, поможет сохранить городские лесные массивы и установит полный запрет на проведение сплошных рубок, хозяйственных и иных работ в границах защитного пояса», – отметила член регионального штаба ОНФ в Амурской области Екатерина Суняйкина.