Одежда и обувь в российских магазинах потенциально опасны: обзор прессы

Фото: glob-news.ru

В новой «Ладе» есть багажные сетки; с банковских счетов похищено свыше миллиарда рублей; в рейтинге пьющих стран Россия стоит на 7-м месте. О чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Для начала «Российская газета», раскрыв которую, узнал, что сегодня, оказывается, День Конституции, с чем вас и поздравляю. Поскольку никаким образом – концертами, митингами, торжественным приемом у губернатора, нерабочестью дня, амнистией и т.д. – он не отмечается, то и я перейду сразу к другим темам. Например, вы можете прочесть о том, что половина одежды и обуви в российских магазинах потенциально опасны. Почти треть из общего объема товаров легкой промышленности, которые бракует Роспотребнадзор, приходится на одежду и обувь из Китая. В них превышен индекс токсичности, есть неприятный запах и плохая проницаемость влаги, Китайская обувь часто грешит тем, что у нее неправильная колодка, а это особенно опасно для детей. Об этом – под заголовком «Несносные вещи».

Также в номере

Далее – о масштабах воровства. Я не стал бы затрагивать эту тему, но, судя по обилию материалов о воровстве, она более актуальна, чем Конституция. На 5-й странице издания пишут том, как из трёх известных банков (названия прочтите сами) увели 1 миллиард рублей – заняли на строительство ГЭС. Ну и всё.

На 6-й странице рассказывается о том, что в этом году размер средств, похищенных с банковских счетов, превысил миллиард рублей.

На 7-й вас встретит заметка о бывшем главе Коми, который сотоварищи увел более трёх миллиардов рублей. Чуть ниже, на этой же странице – о том, как из ДС-Банка незаконно вывели полмиллиарда рублей.

Есть и еще материалы на эту тему, но предлагаю перейти к чему-нибудь светлому.

Очень интересно

В «Амурской правде» сегодня, что ни страница, то фотография губернатора области Александра Козлова. Он вручил ключи от «газелей» амурским медикам, вместе с Сергеем Степашиным проинспектировал строительство моста через Амур.

А еще пишут о том, что в регионе впервые прошел чемпионат по метанию дротика. И вот я задумался: если спортсмен, играющий в футбол – футболист, играющий в хоккей – хоккеист, то как называется тот, кто метает дротики?

Вам статья

Далее «Комсомольская правда», которая в очередной раз дает советы куда деть денежки неожиданно разбогатевшей на полмиллиарда рублей пенсионерке. Целая страница финансового ликбеза. Особенно она мне понравилась в той части, где говорится, что 40 миллионов рублей из выигранных 506 можно прокутить. Правда, не пишут, как остановиться, когда эти 40 миллионов закончатся.

Полный абзац

Еще я прочел материал о новых автомобилях LADA – рассказываю об этом без стеснения, поскольку там нет пометки «реклама». Пишут, что очень удобный кузов: там есть багажные сетки, с помощью которых удобно закреплять груз. Есть две ручки для удобства закрывания на обшивке двери. По бокам имеются ниши – слева для пятилитровой канистры омывайки – чтобы сидела там прочно, не летала по багажнику, справа – для мелочовки. Здесь есть и более дюжины крючков для крепления той самой сетки, о которой я сказал вначале. Но самое-самое – это шторка – мягкая, съемная, при случае, можно постирать!

Ездят ли автомобили – не пишут.

На посошок

Еще «Комсомолка» рассказала о том, что в новом году автомобили сильно подорожают (пусть вас не вводит в заблуждение вопросительный знак в конце заголовка). Еще о том, что козни Запада и МОК против российских спортсменов – на самом деле благо для нас.

А еще вы узнаете, что согласно международным исследованиям, Россия оказалась только на 7-м месте в рейтинге самых пьющих стран.

И тут нас обошли.