Группа из Благовещенска «Моя Мишель» представила новый трек
Музыкальный коллектив из Благовещенска «Моя Мишель» представил новую песню. Трек «Санта» рассказывает о желаниях девушек, которые они загадывают на Новый год, сообщает «РЕН ТВ».
«"Санта" – это песня-шутка о том, что же девушки загадывают на Новый год, когда часы бьют 12. Можно сказать, что это продолжение истории "Здрасьте, я Настя" с шаблонами о хорошей жизни», – рассказала автор песен группы Татьяна Ткачук.
Послушать 3-минутный трек можно на официальной странице «Моей Мишели» в «ВКонтакте».
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