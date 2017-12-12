Группа из Благовещенска «Моя Мишель» представила новый трек

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«"Санта" – это песня-шутка о том, что же девушки загадывают на Новый год, когда часы бьют 12. Можно сказать, что это продолжение истории "Здрасьте, я Настя" с шаблонами о хорошей жизни», – рассказала автор песен группы Татьяна Ткачук.

Послушать 3-минутный трек можно на официальной странице «Моей Мишели» в «ВКонтакте».