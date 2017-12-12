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сегодня, 10:15 5

Группа из Благовещенска «Моя Мишель» представила новый трек

Группа из Благовещенска «Моя Мишель» представила новый трек
Фото: vk.com

Музыкальный коллектив из Благовещенска «Моя Мишель» представил новую песню. Трек «Санта» рассказывает о желаниях девушек, которые они загадывают на Новый год, сообщает «РЕН ТВ».

«"Санта" – это песня-шутка о том, что же девушки загадывают на Новый год, когда часы бьют 12. Можно сказать, что это продолжение истории "Здрасьте, я Настя" с шаблонами о хорошей жизни», – рассказала автор песен группы Татьяна Ткачук.

Послушать 3-минутный трек можно на официальной странице «Моей Мишели» в «ВКонтакте».

Просмотров всего: 581

#музыка

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Комментарии
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  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    чёт как-то не очень

  • vadis

    vadis
    1 час назад

    не судьба, здесь выложить клип?

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    1 час назад

    vadis

    не судьба, здесь выложить клип?



    Клипа на эту песню еще нет.

  • Страйкер

    Страйкер
    54 минуты назад

    как этот кал вообще можно слушать хз

  • Kats

    Kats
    51 секунда назад

    Группа из Благовещенска.......они так о себе не думают, и уж тем более не говорят! Мааасквичи......

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