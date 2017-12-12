Из-за снегопада в Хабаровске отменили занятия в школах и вылеты самолетов

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В середине дня в понедельник, 11 декабря, в Хабаровске началась метель, которая усложнила передвижение транспортных средств не только на улицах города, но и на загородных трассах. По словам синоптиков, это еще не конец.

12 декабря в связи с сильной метелью городские власти отменили занятия в школах. Работа детских садов осуществляется в прежнем режиме.

«Восток-Медиа» сообщает, что из-за непогоды несколько самолетов не смогли улететь в другие города. Не удалось принять рейсы и в Хабаровске: экипажи воздушных судов из Южно-Сахалинска и Улан-Удэ решили уйти на запасной аэродром и отправились во Владивосток. Не выполнили вылет на Оху. Задержались самолеты на Камчатку и в Магадан.

«Не отправился вчера рейс и в Николаевск-на-Амуре. Сегодня там ожидается пик прохождения циклона», – сообщили в пресс-службе Хабаровского аэропорта.