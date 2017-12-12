Ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 12 декабря

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12 декабря, во вторник, в южных и центральных районах Амурской области будет переменно облачно. Местами по востоку пройдет слабый снег. Дует северный, северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит минус 15-20 градусов. В Благовещенске осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Температура будет держаться в пределах 15-17 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова