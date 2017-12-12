Заработал грузовой наплавной мост между Благовещенском и Хэйхэ

Во вторник, 12 декабря, заработал грузовой понтонный мост через Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Утром первые шесть машин уже отправились в Китай с российской стороны, сообщает пресс-служба областного минтранса.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пассажирские перевозки по понтонному мосту начались 1 декабря 2017 года. Монтаж грузового наплавного моста через Амур завершили на прошлой неделе. Установили дорожные знаки, противоскользящее покрытие, освещение.

Для безопасного движения транспорта по мосту необходим устойчивый ледяной покров не менее 20 сантиметров. На тот момент эти показатели на реке не были достигнуты. 8 декабря сооружение обследовала областная комиссия по контролю за состоянием понтонных мостов.

В итоге, мост заработал 12 декабря – как и было запланировано.