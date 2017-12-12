Более 4 тысяч дальневосточных гектаров передали гражданам в Приамурье

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Пресс-служба Минвостокразвития опубликовала новые данные, касающиеся выдачи земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Как оказалось, среди дальневосточных регионов Приамурье – не в числе лидеров по количеству переданных гражданам участков.

Так, в Амурской области оформлены более 4 тысяч дальневосточных гектаров. При этом лидером по этому показателю является Хабаровский край, где выдано более 7,3 тысячи участков. Почти 7 тысяч гектаров выдано в Приморье. На третьем месте оказались Сахалинская область и Якутия – с более чем 5,5 тысячи выданных участков.

Количество заявок от россиян на получение дальневосточного гектара уже превысило 107 тысяч. Свои права на земельные участки оформили в общей сложности более 40 тысяч заявителей, рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Что касается поданных заявок на получение участков, то наибольшим спросом пользуется земля в Приморье, где на получение гектара подано 42,4 тысячи заявок. На втором месте по этому показателю Якутия – свыше 19 тысяч заявлений. На третьем месте – Хабаровский край с более 16,2 тысячи заявок и Сахалинская область – более 13,2 тысячи заявлений.

«Выбор деятельности, который могут вести граждане на своей земле, не ограничен. Человек может строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Можно делать все, что не запрещено законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: на развитие фермерского хозяйства либо подъемные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы специалистами Агентства по развитию человеческого капитала», – подчеркнул Александр Галушка.

Между тем уже подано 13 727 коллективных заявок на дальневосточный гектар.

«Очевидно, что граждане понимают преимущества коллективного ведения хозяйства и со знанием дела подходят к вопросу освоения земельных участков. Например, коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно», – отмечает Александр Галушка.

Больше всего коллективных заявок – 4 653 – подано в Приморье. На втором месте с 4 250 заявками – Якутия. В Хабаровском крае подано 1 589 коллективных заявок, в Амурской области – 1 105 заявок, в Сахалинской области – 988, на Камчатке – 553, в Еврейской автономной области – 437, в Магаданской области –148, на Чукотке – 4.