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12декабря
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сегодня, 09:18 0

Приамурье заняло 68-е место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»

Приамурье заняло 68-е место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»
Фото: stav.aif.ru

Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг экологической обстановки в регионах РФ по данным на осень 2017 года. Амурская область заняла в нем 68-е место из 85.

По сравнению с предыдущим оцениваемым периодом – лето 2017 года – Приамурье несколько поднялось в рейтинге – на 5 позиций. В тот раз регион располагался на 73-м месте.

Лидерами стали такие российские регионы, как Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край – 1, 2 и 3-е места соответственно. Аутсайдерами, по данным на осень 2017 года, оказались Челябинская, Свердловская и Московская области – 85, 84 и 83-е места соответственно.

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#жизнь

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