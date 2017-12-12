Приамурье заняло 68-е место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»

Фото: stav.aif.ru

По сравнению с предыдущим оцениваемым периодом – лето 2017 года – Приамурье несколько поднялось в рейтинге – на 5 позиций. В тот раз регион располагался на 73-м месте.

Лидерами стали такие российские регионы, как Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край – 1, 2 и 3-е места соответственно. Аутсайдерами, по данным на осень 2017 года, оказались Челябинская, Свердловская и Московская области – 85, 84 и 83-е места соответственно.