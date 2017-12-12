Российские спортсмены: мы готовы принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане

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Российские олимпийские спортсмены примут участие в Олимпиаде в Южной Корее. Свое желание выступить они объясняют не карьерными амбициями, а желанием выступить за родину и посвятить ей все победы. Позиция спортсменов опубликована на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Как сообщается на сайте, члены комиссии спортсменов ОКР с 5 декабря проделали большую работу со спортсменами, тренерами и представителями общероссийских спортивных федераций по зимним олимпийским видам спорта. К ним поступили письменные, устные, аудио- и видеообращения. В итоге было составлено единое заявление от лица российских спортсменов по зимним олимпийским видам спорта. Амур.инфо публикует текст без сокращения.

«У каждого спортсмена есть мечта. Ради нее он ежедневно тренируется с ранних лет, отдает все свое время и силы.

Эта мечта называется Олимпийские игры. Нет ничего более эмоционального и значимого, чем подняться на верхнюю ступень пьедестала, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы поднимается национальный флаг.

Олимпийская медаль никогда не принадлежит только тому, кто ее завоевал. Она принадлежит всему народу, представителем которого является спортсмен, всем кто болел, поддерживал и переживал за него. В этом особая, уникальная ценность олимпийского успеха.

Может быть, именно поэтому мы часто видим слезы счастья на глазах даже самых стойких, закаленных в многочисленных спортивных состязаниях атлетов, в тот момент, когда они становятся Олимпийскими чемпионами или призерами, добившись своей главной цели в профессиональной карьере.

Сегодня мы, российские спортсмены, полностью разделяя и поддерживая главные ценности и принципы олимпийского движения и являясь его непосредственными участниками, впервые в своей жизни оказались перед очень трудным, вынужденным выбором.

С одной стороны, мы, безусловно, хотим выступить на грядущих Олимпийских играх, использовать свой шанс побороться за победу в честной спортивной борьбе. С другой, в отличие от наших соперников из других стран, мы лишены на данный момент своего флага и гимна, поставлены в унизительное положение людей, лишенных национальной принадлежности, и, по сути, неотъемлемых прав любого гражданина и человека.

Мы придерживаемся твердой позиции неприятия какого-либо рода бойкотов в спорте и также абсолютно убеждены, что недопустимо лишать спортсмена права выступать и представлять свою страну на главном спортивном соревновании – Олимпийских играх. Тем более когда это является следствием применения коллективного наказания невиновных людей, никак не причастных к проступкам других лиц.

Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, невзирая на то, что априори поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран.

Наше желание продиктовано не личными карьерными амбициями, хотя олимпийская медаль для каждого из нас – высшая спортивная ценность. Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире. Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России, которую с огромной гордостью будем представлять.

Также мы выражаем надежду на объективный и беспристрастный подход Международного олимпийского комитета при рассмотрении индивидуальных приглашений российских спортсменов. Мы знаем, что одним из критериев является отсутствие любого рода допинговой истории в прошлом. Что исключает возможность участия в грядущих Играх некоторых наших товарищей по команде, которые однажды уже были наказаны и отбыли сроки дисквалификации.

Сейчас идет речь о применении к ним повторных санкций, несмотря на то, что в истории мирового спорта никогда прежде не было случаев двойного наказания за одну и ту же провинность. Тем более что последние два года каждый потенциальный кандидат в олимпийскую команду России регулярно проходит большое количество допинг-тестов и сдает такое количество проб, которое гарантированно снимает любые подозрения в использовании запрещенных препаратов.

Мы играем чисто. Мы играем по правилам. Мы стремимся побеждать в честной борьбе. Ради этого мы готовы отправиться на Олимпийские игры и доказать, что российские спортсмены сильны своим талантом, мастерством, волей и духом, а вовсе не тем, в чем нас пытаются обвинить».

От лица спортсменов заявление подписали:

Председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию С.А. Великая; почетный председатель комиссии, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию О.А. Брусникина;

заместитель председателя комиссии, двукратная чемпионка мира по волейболу Е.А. Гамова; заместитель председателя комиссии, двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью А.С. Моисеев;

пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию С.А. Ромашина;

двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике А.Ф. Мустафина;

олимпийский чемпион по фигурному катанию Ф.А. Климов;

двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Е.Г.Исинбаева;

олимпийский чемпион по легкой атлетике Ю.М.Борзаковский;

олимпийская чемпионка по художественной гимнастике А.И. Максимова;

олимпийский чемпион по дзюдо Т.К. Хайбулаев;

трехкратный призер чемпионата России по конькобежному спорту Л.И. Задонская;

пятикратный чемпион паралимпийских игр по плаванию А.А. Строкин;

олимпийский чемпион по стендовой стрельбе А.А.Алипов;

победительница турнира Большого шлема, двукратная обладательница Кубка федераций А.А.Мыскина.

Интересно, что только два спортсмена из 16 представляют зимние виды. Это олимпийский чемпион по фигурному катанию Федор Климов и трехкратный призер чемпионата России по конькобежному спорту Лада Задонская.

Как сообщало Амур.инфо, олимпийскую сборную России отстранили от участия в Играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году. Причина систематическое нарушение антидопинговых правил. «Чистые» спортсмены могут участвовать в Олимпиаде, но только под нейтральным флагом. Использование любой российской символики – флага или гимна – запрещено.