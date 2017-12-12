Новые дорожные знаки появятся в России

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий установку нескольких десятков дополнительных дорожных знаков и табличек, начал действовать в России. Ранее такие знаки устанавливали на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Владимира в качестве эксперимента.

Знак «Въезд на перекресток в случае затора запрещен» будут применять для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» (именно на нее нельзя выезжать, если впереди затор) или перекрестка там, где этой разметки нет. Табличку «Глухие пешеходы» будут устанавливать в тех местах, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха. Перекрестки, переходить которые разрешено наискосок, будут обозначать заками «Диагональный пешеходный переход».

Знаки направления движения по полосам также в списке новых. С какой полосы разрешен поворот направо или налево покажут стрелки (знаки приоритета, запрета въезда или сквозного проезда и так далее). Их применение допускается, если на дороге не больше пяти полос.

Появятся на дорогах и так называемые месяцы – таблички, указывающие период действия знака сезонного характера.

Одно из новшеств – совмещенное использование знаков.

«Совмещение, например, знаков "Парковка" и "Инвалид" дает нам экономию денежных средств и убирает визуальный мусор», – пояснил глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» Александр Шумский.

Стандарт предполагает и новые знаки парковки с уточнениями (платная она или бесплатная, уличная или внеуличная, способы постановки транспортного средства) прямо на самом знаке.

Стандарт будет действовать до 1 ноября 2020 года. Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет.