С нового года вырастут зарплаты бюджетников

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О росте зарплат говорится в постановлении правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе уточняется, что речь идет об обеспечивающих специалистах. То есть изменения коснутся работников федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. Источник финансирования повышения зарплат – федеральный бюджет.

Ранее уже говорилось, что зарплаты в новом году будут проиндексированы не только у федеральных, но и у всех бюджетников, не упомянутых в «майских» указах президента. Также на 4 % зарплаты вырастут у нянечек в детских садах, бухгалтеров, юристов, кадровиков, работающих в бюджетных учреждениях и остальных категорий бюджетников.

Индексация зарплат в 2018 году коснется и бюджетников Приамурья. Об этом еще в ноябре говорилось на сессии законодательного собрания. Уровень минимальной оплаты хотят довести до нормы, установленной федеральным законом – 9 489 рублей.