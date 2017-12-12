Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:24 3

С нового года вырастут зарплаты бюджетников

С нового года вырастут зарплаты бюджетников
Фото: Работа и вакансии

В новом году больше станут получать федеральные бюджетники, которые не находятся на госслужбе. Их доход увеличится на 4 процента, сообщает «Российская газета».

О росте зарплат говорится в постановлении правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе уточняется, что речь идет об обеспечивающих специалистах. То есть изменения коснутся работников федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. Источник финансирования повышения зарплат – федеральный бюджет.

Ранее уже говорилось, что зарплаты в новом году будут проиндексированы не только у федеральных, но и у всех бюджетников, не упомянутых в «майских» указах президента. Также на 4 % зарплаты вырастут у нянечек в детских садах, бухгалтеров, юристов, кадровиков, работающих в бюджетных учреждениях и остальных категорий бюджетников.

Индексация зарплат в 2018 году коснется и бюджетников Приамурья. Об этом еще в ноябре говорилось на сессии законодательного собрания. Уровень минимальной оплаты хотят довести до нормы, установленной федеральным законом – 9 489 рублей.

Просмотров всего: 408

#жизнь #Новый год #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    32 минуты назад

    и всем доведут до минималки

  • На Берлин

    На Берлин
    25 минут назад

    Ну теперь озолотятся все на 4% и переползут черту бедности.

  • Serg679

    Serg679
    22 минуты назад

    Хотя бы "постеснялись" опубликовывать такие новости!З/п помощницы воспитателя около 10 тысяч рублей, и тогда прибавка получаеться 400 рублей... Аж продирает....

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Более 4 тысяч дальневосточных гектаров передали гражданам в Приамурье
Общество

Приамурье заняло 68-е место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»
Спорт 2

Российские спортсмены: мы готовы принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане
Экономика 17

Благовещенец расплатился за краску криптовалютой