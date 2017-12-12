«Роскосмос» завершил расследование неудачного пуска с Восточного

Фото: roscosmos.ru

Аварийная комиссия, созданная в «Роскосмосе», завершила работу по анализу аварийного пуска с космодрома Восточный. Позже буду названы имена тех, кто несет ответственность за неудачу. Об этом заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.

«Работа аварийной комиссии завершена. Только сейчас приступают к определению виновности должностных лиц», – сказал ТАСС Рогозин.

Продолжит работу и другая комиссия, в задачи которой входит анализ работы контролирующих структур «Роскосмоса».

«Это никак не снимает вопросов работы другой – специальной комиссии – под руководством Юрия Николаевича Коптева, которая должна проанализировать всю степень контроля самого Роскосмоса за обеспечением необходимого качества (подготовки пусков)», – добавил Рогозин.

Ранее сообщалось, что от решения аварийной комиссии будет зависеть, пройдет ли 22 декабря третий пуск в амурского космодрома. Пока об этом официально не сообщается, но на космодроме продолжают готовиться к запуску.

Второй пуск с космодрома Восточный 28 ноября признан аварийным. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» не смогла вывести в космос гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-1 и попутно 18 малых космических аппаратов. Помимо спутника «Бауманец-2» на орбиту должны были выйти 17 зарубежных спутников Германии, Канады, Норвегии, США, Японии и Швеции. СМИ со ссылками на различные источники называли разные причины неудачного запуска. Для анализа пуска в «Роскосмосе» создали аварийную комиссию. 1 декабря она объявила, что наземные средства космодрома и совместный расчет отработали штатно, также нет замечаний к ракете «Союз-2.1б». Проблемы возникли на этапе работы разгонного блока. Наиболее вероятным местом падения космической головной части ракеты назвали северную часть Атлантического океана.