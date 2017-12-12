Амурское турагентство: Роскосмос советует ждать пусков с Восточного не раньше февраля

У одного из туристических агентств Амурской области есть официальное подтверждение из Роскосмоса о том, что запуски с Восточного перенесли на 2018 год – ориентировочно, на февраль. Тем временем Роскосмос продвигает туристические поездки на космодром, цены на которые могут доходить до 200 тысяч рублей.

«У нас информация из Москвы, из ЦЭНКИ, с которым у нас заключены договоры – это Роскосмос. Мы сделали запрос, изначально они нам подтвердили, что все, запуск будет. Мы в очередной раз утвердили программу. Но после того как в СМИ появились сообщения о том, что запуск второй ракеты был неуспешным, мы сделали дополнительные запросы, потому что заявок было много. И ЦЭНКИ нам подтвердил, что запуск отложен на неопределенное время. Единственное, они предварительно назвали именно февраль 2018 года», – рассказала директор по туризму амурской турфирмы «Спутник» Наталья Потанина.

По словам Натальи, когда декабрьский запуск был еще в силе, им даже предложили привезти туристов на вертикализацию ракеты. Несмотря на то, что оговаривалось время 6 утра, желающие были.

Также турфирма предлагала обзор самого момента запуска со смотровой площадки всего в четырех километрах от стартового стола. Рядом есть теплое двухэтажное здание с панорамными окнами, откуда также можно было наблюдать за взлетом ракеты. Как сказала Наталья Потанина, во время запуска 28 ноября, они были единственным агентством, которое предоставило своим клиентам, ученикам Талаканской школы № 5, такую возможность. Цена на подобные зрелищные мероприятия для детей – около 4 тысяч рублей, для взрослых – 9-10 тысяч рублей.

Фото турфирмы «Спутник»

Еще одна компания – «Дальневосточный Феникс», – подтвердила, что может организовать тур прямо на стратегический объект. «Разные возможны варианты у нас: есть на один день, два дня и так далее. 22-го пуск намечается, пока желающих не было. Запросы есть, но еще не подтвердился никто. Общая стоимость – порядка 10-12 тысяч на человека для группы от 10 человек. Входит: поездка из Благовещенска, посещение космодрома, ближайшая стартовая площадка, которая на территории самого космодрома находится, теплое помещение – чай, кофе. На сам стартовый стол мы тоже организуем, но не в день запуска, а в любой другой день. С ЦЭНКИ есть договоренность», – рассказал заместитель директора турбюро Дмитрий Кондратенко.

Прежде всего, высокие расценки устанавливают в самом Роскосмосе. В одном из турагентств, на условиях анонимности, корреспонденту Амур.инфо зачитали цены, прописанные в прейскуранте федерального ведомства: «Например, плата за посещение объектов космодрома туристами одного человека – 7 тысяч рублей. Но надо же еще туда доехать, экскурсовода дать, покормить их, вот и получится где-то тысяч 8-9. Плата за посещение объектов космодрома школьниками и студентами – 1 500 рублей. Плюс автобус, плюс покормить их, где-то около трех тысяч рублей. Плата за посещение объектов космодрома делегациями – 15 тысяч с человека. Или, например: услуги по сопровождению делегаций/туристических групп на маршруте Москва – космодром Восточный – Москва в трехдневной поездке. С одного человека стоимость трехдневной поездки – 207 тысяч 57 рублей. Пусть от силы 30 тысяч перелет стоит, гостиница... Ну что там на 207 тысяч-то. И что там три дня вообще люди должны делать».

Перечисленные суммы, по договору, должен получать Роскосмос. Свой финансовый интерес сверху закладывают сами турфирмы.

Еще в одной компании корреспонденту Амур.инфо сообщили, что не верят в популярность таких дорогих маршрутов. Поэтому максимум, что могут предложить – это околокосмодромный тур. Среди амурских турагентств он оказался самым популярным и самым доступным по цене. Путевка на день обойдется на человка от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. В нее входит: дорога, посещение смотровых площадок, музея космонавтики в Углегорске, экскурсия в строящийся Циолковский и питание. О посещении самого стратегического объекта речь не идет.

«По заявкам организуем, да. У нас было только отправление двух групп школьников – поездка на запуск 28 ноября. Больше заявок пока не поступало. Стоимость была 1 650 рублей на человека, у нас были две группы по 25 человек. В стоимость тура входил переезд на автобусе Благовещенск – Углегорск, была экскурсия в музей Циолковского, был обед, доступ с той смотровой площадки, с которой смотрели запуск. А дальше уже по мере набора групп. Самого доступа на космодром, конечно, не имеем», – рассказала Евгения Вернер, начальник отдела туризма авиционно-туристического агентства «Моисей».

«Мы организуем для каких-то групп – школьников или каких-то организаций, взрослые люди, бывает, запрашивают. Экскурсия стандартная: туда-обратно транспорт, оформление пропуска. На территории Углегорска – это музей космический с экскурсоводом, с осмотром прилегающей территории и нового города Циолковский и обед в кафе. Можно прямо к запуску привязать, потому что в музее показывают запуск первый. У них есть небольшой смонтированный фильм на несколько минут. И второй они уже тоже должны подготовить, естественно, это все с хорошего ракурса заснято. В течение полутора-двух лет уже организуем. Честно скажу, они не очень частые, потому что доступа к самому объекту нет и все-таки классифицировать как экскурсию на космодром сложно. Потому что как раз самого космодрома мы не касаемся, касаемся только космонавтики в целом. Сам космодром все обещают-обещают, а когда будет… Все-таки стратегическая точка», – рассказала Мария Пяткина, директор отдела туризма турфирмы «Амуртурист».

Снизить цены на посещение космодрома и сделать экскурсии более доступными для амурчан – с такой просьбой в Роскосмос обратился глава Приамурья Александр Козлов. Сейчас идут переговоры, рассказали в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

В турагентстве «Спутник» добавили, что просили распространить такие финансовые привилегии на всех жителей Дальнего Востока. Поехать через эту турфирму на Восточный, чтобы посмотреть запуск ракеты-носителя 22 декабря, хотели многие хабаровчане и приморцы. По словам директора по туризму «Спутника» Натальи Потаниной, в Роскосмосе обещали рассмотреть этот вопрос после Нового года. В компании также ждут, что когда-нибудь доступ на объект откроют и иностранцам. Свое желание уже изъявляли граждане Германии, Франции, Японии и, конечно, Китая.

Среди амурчан туры на космодром и прилегающие территории большой популярностью пока не пользуются. Только в «Спутнике» рассказали, что в октябре-ноябре показали околокосмодромные объекты порядка 200 школьникам. В остальных фирмах признались, что заказ на такой маршрут пока большая редкость. Там надеются, что интерес возрастет с количеством пусков.