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11декабря
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Благовещенцы почтили память погибших в Чечне амурчан (фото)

Благовещенцы почтили память погибших в Чечне амурчан (фото)

В России отмечают 23 годовщину начала контртеррористической операции в Чечне. Памятное мероприятие прошло в сквере воинов-интернационалистов. Около 30 человек пришли отдать дань уважения всем, кто, выполняя приказ, рисковал жизнью.

«У меня в общей сложности около 290 боевых дней по выданной справке. Время было тяжелое, но я был физически развит и подготовлен. Товарищи из Приморского края, Хабаровского , привет им передаю, помогали мне. Благодаря этому можно сказать, что служба проходила удачно», – рассказал участник боевых действий в Чеченской республике Алексей Копылов.

Всего в Амурской области более 4 тысяч ветеранов боевых действий. Из них 3 тысячи воевали в Чечне. Более 80 – погибли. Первая чеченская война началась 11 декабря 1994 года и длилась около двух лет. В боевых действиях погибли 4 тысячи российских военнослужащих, более одной тысячи человек пропали без вести.

В настоящее время амурские солдаты и офицеры также выполняют свой служебный долг на территории Северного Кавказа. Месяц назад в очередную командировку туда отправился сводный отряд амурской полиции.

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#военные #память

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