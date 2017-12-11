Мэр Мелюков посоветовал депутату Петайчук срочно лечить голову

Депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР, председатель комитета по вопросам предпринимательства Ольга Петайчук публично посоветовала белогорцам не жировать. Она выступила против выделения Белогорску из областного бюджета 25 миллионов рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Вопрос о выделении средств на достройку ФОКа имени Героя России Сергея Солнечникова рассматривался на заседании заксобрания. Во время обсуждения Ольга Петайчук потребовала от Белогорска предоставления плана софинансирования на 2018 год.

«Почему я считаю этот вопрос важным, потому что все уже хорошо знают базу Натальино, которую туда деньги давали, давали и помогали спонсоры, в общей сумме 38 миллионов, а базы-то нет! – отметила она. – Вот как бы не случилось так же с ФОКом. Будем надеяться, что этого не произойдет, но уже же имеем печальный опыт. Какие-то выводы пора бы уже делать. Хватит уже давать! Давайте потребуем плана софинансирования!»

Из 210 миллионов потраченных на стройку, область за 7 лет выделила всего 30 миллионов. Теперь по решению губернатора выделяет еще 25 миллионов. На окончание строительства администрации Белогорска надо изыскать еще 170 миллионов рублей.

Позже председатель комитета по вопросам предпринимательства Ольга Петайчук предложила вообще ничего городу не давать, а средства направить на другие статьи. Логику она подкрепила личным примером.

«Буквально два дня назад, так случилось, я попала в ДТП на служебной машине. Слава Богу все обошлось, но, когда вызвали скорую, потому что были небольшие проблемы, мне предложили сделать ЭКГ в холодной машине скорой помощи! – возмутилась она. – То есть, давай, раздевайся там ложись, ЭКГ это прицепят, потом еще с воспалением легких… Давайте туда лучше деньги дадим на скорую помощь. В центре города стоит холодная скорая! А мы даем 25 миллионов на ФОК! Не жируем, да, Белогорск?»

Позицию депутата остальные народные избранники не поддержали. Заксобрание большинством голосов одобрило выделение Белогорску из областного бюджета 25 миллионов рублей на продолжение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

«От имени всех белогорцев я благодарен губернатору Амурской области Александру Козлову, правительству региона, депутатам Законодательного собрания от «Единой России» и других фракций, поддержавших нашу стройку, которую мы планируем закончить к 7 ноября 2018 года. Реакция ЛДПР на само упоминание Белогорска вполне предсказуема, и мы к ней привыкли. Я уже советовал представителям ЛДПР проверить голову, когда ими же было предложено не строить в Белогорске школу на 528 мест в микрорайоне «Амурсельмаш». Совет этот они проигнорировали. А зря. Теперь, после того, как депутат Петайчук в ДТП стукнулась головой, поздно ее проверять, надо срочно лечить», – сказал глава Белогорска Станислав Мелюков.