Благовещенец расплатился за краску криптовалютой

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В одной из торговых точек столицы Приамурья за товар заплатили криптовалютой. Так молодой благовещенец решил приобрести интерьерную краску. Подобную сделку в галерее интерьеров заключили впервые.

«Мы запустили акцию – скидки на декоративную краску. Пришел молодой человек и сказал, что ему как раз нужна такая краска. Только, говорит, вопрос в том, что я хочу купить ее за криптовалюту. Мы-то наслышаны об этом, но думали, что нужен какой-то специальный банкомат или система именно для этого. Оказалось все проще: он пришел через день со своим «холодным кошельком» и ноутбуком и провел нам платеж. Через три дня платеж поступил в рублях», – рассказал директор по развитию галереи интерьеров Павел Косицын.

В галерее интерьеров признались, что краски молодой человек взял много – на всю квартиру. Такой способ оплаты в салоне приняли впервые, а вот для благовещенца эта покупка оказалась второй. В начале года также он купил машину.

«В начале года за криптовалюту купил машину в Хабаровске. Я вообще тогда был удивлен, что в объявлении было написано о продаже за криптовалюту. Это была сделка с частным лицом. Сейчас жалею, что купил машину в начале года, потому что курс вырос. Сейчас бы этой суммы на четыре машины хватило», – рассказал журналисту Амур.инфо Роман.

Купил криптовалюту Роман в 2010 году на последнюю стипендию, когда выпускался из университета. По образованию молодой человек программист. Признался, что тогда было просто интересно, идею с криптовалютой он изначально воспринял с энтузиазмом. Но потом на несколько лет о существовании биткоинов Роман забыл. Не заглядывал в «холодный кошелек» амурчанин до прошлого года. Случайно в новостных лентах встретил сообщение о росте курса криптовалюты и вспомнил о своем капитале. Вот только к этому времени забыл пароль – пришлось потратить время на восстановление.

«Прочитал, когда биткоин стоил тысячу долларов. А я когда покупал, он стоил меньше цента. Я в шоке был тогда, да и сейчас в шоке от того, сколько их растратил», – признался амурчанин.

Сейчас Роман договаривается с одним из своих работодателей, чтобы зарплату ему конвертировали в криптовалюту. То, что пока на Дальнем Востоке далеко не все готовы принять такой способ оплаты, молодого человека не смущает.

Курс биткоина на утро 11 декабря составил 16 600 долларов.