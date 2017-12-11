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11декабря
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сегодня, 17:38 5

11 школьных автобусов и 11 машин скорой помощи получили районы Приамурья

11 школьных автобусов и 11 машин скорой помощи получили районы Приамурья

В Амурскую область пришли новые автобусы для школ и автомобили скорой помощи. В понедельник, 11 декабря, губернатор вручил ключи от них. 11 автобусов марки ПАЗ и столько же автомобилей скорой помощи, оборудованных современной аппаратурой, отправятся в районы.

Новые машины позволят значительно сократить время ожидания больными помощи, отметили медики.

Медицинский транспорт отправился в больницы семи районов области. Один автомобиль поступил в автопарк Амурской областной больницы, две машины выделили для Сковородинской ЦРБ.

«Раньше мы работали на старой машине. На «газелях», «уазиках». Сейчас получили более комфортабельную машину. Создана по евростандарту. Техника есть техника. Вся техника подводит. Эта, будем надеяться, будет работать хорошо. Будем следить за ней», – сказал водитель из Свободного Сергей Баев.

Школьные автобусы подарили Свободному, а также Завитинскому, Ивановскому, Мазановскому и другим районам. Ежедневно на автобусах до школ Приамурья доставляют свыше семи тысяч учеников. Подвозить ребят необходимо в 26-ти муниципальных образованиях области. По новым требованиям, перевозить группы детей можно только на автобусах, выпущенных не более 10 лет назад.

Всю технику купили на средства федерального бюджета.

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#губернатор #здоровье #образование #транспорт

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Комментарии
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  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    2 часа назад

    Ну хоть что то полезное произошло..

  • neverstop

    neverstop
    2 часа назад

    В 15 школе с первого января минус один автобус, в итоге многие дети будут добираться сами до школы.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Всю технику купили на средства федерального бюджета

    А причем тогда флаги Единой России? С тем же успехом можно было флагами КПРФ или ЛДПРы завешаться.

  • Поэт от Бога

    Поэт от Бога
    4 минуты назад

    Молодцы!

  • Соната

    Соната
    31 секунда назад

    то есть детей возят в другие населенные пункты учиться?

    школы позакрывали. теперь детей возить надо далеко. и это надо встречать радостными криками?

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