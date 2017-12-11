11 школьных автобусов и 11 машин скорой помощи получили районы Приамурья

В Амурскую область пришли новые автобусы для школ и автомобили скорой помощи. В понедельник, 11 декабря, губернатор вручил ключи от них. 11 автобусов марки ПАЗ и столько же автомобилей скорой помощи, оборудованных современной аппаратурой, отправятся в районы.

Новые машины позволят значительно сократить время ожидания больными помощи, отметили медики.

Медицинский транспорт отправился в больницы семи районов области. Один автомобиль поступил в автопарк Амурской областной больницы, две машины выделили для Сковородинской ЦРБ.

«Раньше мы работали на старой машине. На «газелях», «уазиках». Сейчас получили более комфортабельную машину. Создана по евростандарту. Техника есть техника. Вся техника подводит. Эта, будем надеяться, будет работать хорошо. Будем следить за ней», – сказал водитель из Свободного Сергей Баев.

Школьные автобусы подарили Свободному, а также Завитинскому, Ивановскому, Мазановскому и другим районам. Ежедневно на автобусах до школ Приамурья доставляют свыше семи тысяч учеников. Подвозить ребят необходимо в 26-ти муниципальных образованиях области. По новым требованиям, перевозить группы детей можно только на автобусах, выпущенных не более 10 лет назад.

Всю технику купили на средства федерального бюджета.