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Амурчане завоевали бронзу Международной телевизионной лиги КВН в Минске

Амурчане завоевали бронзу Международной телевизионной лиги КВН в Минске
Фото: vk.com/amur_kvn

Команда КВН «Сборная Амурской области» добилась солидных результатов на международном уровне. Амурчане завоевали бронзовые медали Международной телевизионной лиги КВН–2017 в Минске.

Как сообщается на официальной странице в социальных сетях Амурской региональной лиги КВН «Союз», команда благодарит всех, кто помогал ей и поддерживал весь сезон.

Победителем Международной телевизионной лиги КВН в Минске стала команда «Шурочка» из поселка Семибратово Ярославской области, сообщает Yarnovosti.com. В каждом из трех конкурсов – приветствие, триатлон и музыкальный номер – этот коллектив получил от жюри максимальное количество баллов, набрав в итоге 11,2 балла.

Второе место поделили питерская «Милая сборная» и «ЗИО-Подольск» – по 9,9 балла.

«Сборная Амурской области» получила по итогам состязаний 9,7 балла.

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#конкурсы #отдых

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