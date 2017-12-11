Амурчане завоевали бронзу Международной телевизионной лиги КВН в Минске
Команда КВН «Сборная Амурской области» добилась солидных результатов на международном уровне. Амурчане завоевали бронзовые медали Международной телевизионной лиги КВН–2017 в Минске.
Как сообщается на официальной странице в социальных сетях Амурской региональной лиги КВН «Союз», команда благодарит всех, кто помогал ей и поддерживал весь сезон.
Победителем Международной телевизионной лиги КВН в Минске стала команда «Шурочка» из поселка Семибратово Ярославской области, сообщает Yarnovosti.com. В каждом из трех конкурсов – приветствие, триатлон и музыкальный номер – этот коллектив получил от жюри максимальное количество баллов, набрав в итоге 11,2 балла.
Второе место поделили питерская «Милая сборная» и «ЗИО-Подольск» – по 9,9 балла.
«Сборная Амурской области» получила по итогам состязаний 9,7 балла.
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